5 briljantnih razstav v Budimpešti, ki vam bodo zagotovo polepšale februar

Ni boljšega programa za bolj sive in hladne dni kot odkrivanje vznemirljive razstave, in tudi tokrat ne boste razočarani nad izborom.

Anna Szigethy: DOM, SLADKI DOM // Vízivárosi Galéria (do 20. marca 2026)

Razstava se giblje na meji med brezdomstvom in brezdomstvom ter postavlja vprašanje: kakšen je minimalni prostor, materialno okolje ali čustvena varnost, ki jo potrebujemo, da lahko kraj imenujemo dom. Dela se osredotočajo na prostorsko povezanost spominov in življenjskih dogodkov, na to, kako vsakdanji predmeti postanejo nosilci identitete. Razstava preučuje tudi, kaj od teh pomenov ostane, ko določen prostor ni več del našega življenja, in kako še naprej oblikujejo našo podobo varnosti in samoidentitete.

1027 Budimpešta, Kapás utca 55.

Slečena v svetlobi – Telesna reprezentacija na začetku 20. stoletja // Mai Manó Ház (20. februar – 22. marec 2026)

Razstava, ki predstavlja golo fotografijo z začetka 20. stoletja, ponuja vpogled v vznemirljivo prehodno obdobje v telesni reprezentaciji, ko je fotografija kot še vedno svež medij hkrati črpala iz tradicije slikarstva in ponujala nov, bolj neposreden način gledanja. Izvemo lahko, kako je telo postalo mejno območje umetnosti in dokumentacije, slike pa odražajo tudi napetost med sramežljivostjo in osvoboditvijo. Klasični studijski akti, eksperimentalne svetlobno-senčne kompozicije in bolj intimni posnetki skupaj orišejo obdobje, v katerem ni bilo na novo opredeljeno le telo, temveč tudi sam pogled.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 20.

Atila // Madžarski narodni muzej (do 12. julija 2026)

Razstava o Atili, odprta v Madžarskem narodnem muzeju, je najobsežnejša razstava legendarnega hunskega vladarja v zadnjih desetletjih, zaradi česar je nepogrešljiv program za tiste, ki jih zanima zgodovina. Razstava preučuje osebo Atile na presečišču mita in zgodovinske resničnosti s približno 400 artefakti iz 64 muzejev v 13 državah, od arheologije in zgodovinopisja do antropoloških in arheogenetskih raziskav. Gradivo, ki sega od hunskega obdobja do danes, hkrati predstavlja vzhodni in zahodni spomin na Atilo ter kako se je njegova podoba razvijala v zadnjih 1600 letih.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 14–16.

Harry Potter: Razstava (6. februar 2026 – 1. maj 2026)

Interaktivna razstava vesolja Harryja Potterja ponuja približno uro in pol dolgo izkušnjo, v kateri je poleg originalnih filmskih rekvizitov in kostumov tudi možnost aktivnega sodelovanja. Obiskovalci lahko posadijo mandragoro, preizkusijo svoje veščine quidditcha in se naučijo številnih skrivnosti v zakulisju nastajanja filmov. Razstava zavestno gradi na izkustvenem odkrivanju, zato je lahko vznemirljiva ne le za oboževalce, temveč tudi za tiste, ki se s čarovniškim svetom šele spoznavajo. Odprta je za vse starosti, čeprav so nekateri deli za najmlajše lahko nekoliko strašljivi.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Tulipan in žajbelj – Vrtovi, obdobja, ljudska umetnost // Hiša tradicije (5. februar 2026 – 29. november 2026)

Najnovejša začasna razstava Hiše tradicije – Madžarskega muzeja ljudske in uporabne umetnosti preučuje pomen vrtov in cvetja v madžarski ljudski umetnosti. Razstava, ki zajema pet stoletij, predstavlja motive in zgodovinske vplive ljudske dekorativne umetnosti skozi približno 120 umetniških del. Prav tako prikliče pristop »zdravilnega muzeja«: poskuša odgovoriti na vprašanje, kako lahko umetniška izkušnja prispeva k ustvarjanju fizičnega in duševnega ravnovesja.

1011 Budimpešta, Corvin tér 8.