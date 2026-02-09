6 odličnih kitajskih restavracij v Budimpešti za pristno azijsko izkušnjo

Parljive žemljice, puhasti cmoki, pikantne juhe in dobrote iz ponve: biserom kitajske kuhinje se preprosto ne morete upreti! Na srečo ima Budimpešta veliko restavracij, ki strežejo pristne kitajske dobrote – z bližajočim se festivalom lune je zdaj čas, da jih poskusite čim več.

Kitajska četrt Budimpešta

V kitajski četrti v Budimpešti, v centru Monori, je kar 18 restavracij, ki ponujajo pristne dobrote. Na primer, tu je Tai He Lou, ki prinaša bisere kuhinje severovzhodne regije v Kőbányo ali Mlečno cesto z nebeškimi morskimi sadeži na jedilniku – le izbrati morate!

1107 Budimpešta, Jegenye utca 30.

Muzej mojstra Wang

Najbolj znani kitajski kuhar v naši državi, Wang Qiang, zdaj v Budi čaka tudi ljubitelje vznemirljivih okusov. Mojstrov cilj je ponuditi vpogled v skrivnosti pet tisoč let stare kitajske kuhinje – in da bi to dosegel, je svoje recepte prinesel naravnost iz Pekinga v madžarsko prestolnico. Vredno si je ogledati tudi koktajle!

1026 Budimpešta, Pasaréti út 122–124.

Skleda z rezanci

Ko se sprehajate po ulici Semmelweis, lahko naletite na pristno kitajsko domačo hrano. Ročno zloženi cmoki jiaozi, puhaste parjene žemljice baozi in sveže natrgani rezanci vas vabijo na potovanje, ki ogreje vaše telo in dušo z okusi severovzhodne Kitajske in Sečuana – kuhani na pari, ocvrti ali celo pomočeni v pikantno olje.

1052 Budimpešta, Semmelweis utca 2.

Živjo Bing

Zvezda kitajske četrti prikazuje, kako se palačinke pripravljajo v središču mesta. Jianbing, tj. bomba z okusom jajc in zelenjave, zavita v tanko plast testa, ki jo ponujajo kot ulično hrano, je narejena resnično pristno z domačo omako na Vámház körút. Jejte jo za zajtrk, kot je to običaj na Kitajskem!

1053 Budimpešta, Vámház körút 16.

Sáo

Lani se je v desetletni zgodovini restavracije Sáo odprlo novo poglavje: elegantno sproščena restavracija zdaj v nakupovalnem središču Hegyvidék ponuja najboljše iz vietnamske in kitajske kuhinje. Čeprav je lokacija nova, je cilj enak – ponuditi sveže in klasične jedi ter čudovite koktajle.

1124 Budimpešta, Apor Vilmos tér 11–12. (Nakupovalno središče Hegyvidék)

ZHU & CO

ZHU & CO je svoja vrata odprl leta 2021 kot ljubezenski projekt mladega para. Tudi kitajske babice ne bi našle napake v ponudbi te pekarne v središču mesta! Poleg glavne atrakcije, ocvrtih jiaozijev, lahko na ulici Nagymező naročite tudi juhe, testenine in kosilo.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 66.