5 razkošnih zajtrkovalnic v prestolnici za popoln zimski začetek dneva

Nekaj vas še bolj motivira, da se zbudite kot sončni žarki: kdo si ne bi želel vstati iz postelje za okusen brunch? Predstavljamo vam 5 čudovitih krajev v Budimpešti, kjer lahko dan začnete z nasmehom, tudi ko je zima najhujša.

Kavarna New York

Zunaj je zdaj vse sivo, a obstaja en kraj, kjer vas čakajo zlata svetloba, lestenci in marmorni stebri ter celo zajtrk z živo glasbo: to je kavarna New York, ikonično zbirališče Budimpešte. V »najlepši kavarni na svetu« lahko dan začnete sproščeno, sredi neprimerljive elegance, s sveže pečenimi rogljički, čudovito postreženimi jajčnimi jedmi, priljubljenimi jedmi za brunch, vročim kapučinom ali celo zajtrkom s šampanjcem. Ko mestna svetloba pronica skozi ogromna okna, ciganska glasba poživi jutro in palača oživi okoli vas – v kavarni New York celo delavniki postanejo praznik.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 9-11.

Tapas Fino

Kaj drugega vas lahko bolje ogreje kot barve in okusi mediteranske kuhinje! Dobra novica je, da bodo to zimo sončni žarki ob nedeljah zjutraj na peštanski strani Belgrade nabrežja zagotovo posijali, zahvaljujoč Tapas Fino. Tukaj lahko poleg priljubljenih španskih gastronomskih jedi – huevos el plato, churros – uživate tudi v predjedih, kot so jajca Benedikt s pršutom, lososov bagel, okronan z granatnim jabolkom, ali avokadov toast s sušenimi paradižniki – vse to ob osupljivi panorami. Dan zaljubljenih se bo začel s posebnim valentinovim brunchem z dodatnimi dobrotami in koktajli.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 24.

Mabelle Budimpešta

Najnovejše zbirališče v prestolnici zna tudi začeti dan v stilu: s hrustljavo slanino, kruhom, palačinkami, svežim pecivom, siri in različnimi narezki. Le nekaj korakov od avenije Andrássy ponuja Mabelle slasten samopostrežni zajtrk med 7. in 10.30 – z bogato izbiro lokalnih in mednarodnih okusov, sveže kuhane kave, sezonskih dobrot in toplih jedi. In če ostanete dlje in je ura že čez poldne, je čas, da preizkusite njihova vrhunska belgijska piva ali domače sladice! Vaše jutro se bo v tem očarljivo elegantnem lokalu zagotovo dobro začelo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 9.

Arioso Café & Brunch

V središču mesta obstaja kraj, ki cveti pozimi in poleti: to je Arioso, kjer čudovite šopke in nebeške jedi za brunch ločujejo le ena vrata. Kavarna – zvesta svojemu imenu – ponuja vrhunske izdelke, vključno s posebnimi jedmi iz jajc, buritosi za zajtrk, mediteranskimi bageli, rogljički BLT, madžarskim in ameriškim zajtrkom. In ko gre za sladice, Arioso resnično postavlja visoke standarde: njihov meni sladic vključuje palačinke z borovnicami in Nutello, yuzu Rákóczi-türós in piškote s slano karamelo in kavo. Karkoli izberete, bo to prava poslastica s skodelico kave!

1075 Budimpešta, Király utca 9.

Zajtrkovalna kavarna KicsiZso

V KicsiZso ne manjka dobrot in gostoljubnosti. Domača kuhinja zajtrkovalne kavarne na ulici Frankel Leó ut prinaša nove barve v zimske mesece – in ima nekaj za vsakogar, zaradi česar se splača zapustiti toplino doma. Ljubitelji klasičnih okusov lahko uživajo v angleškem zajtrku in brunchu z ocvrtimi jajci, medtem ko bodo gastronomski pustolovci navdušeni nad žametno govejo prsno žličko croque monsieur in žemljico z račjimi jetri. Seveda so mislili tudi na tiste, ki imajo radi sladko: v KicsiZso lahko razvajajo svoje brbončice s skutinimi cmoki ali celo palačinkami z pomarančnim likerjem in sirupom.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 11.