5 družinskih programov pozimi 2026, ki bodo iz stanovanja zvabili tako mlade kot stare

Čeprav je toplina doma v hladnih mesecih bolj mamljiva, vas Budimpešta še vedno čaka veliko odličnih, družinam prijaznih doživetij. Naj gre za zabavne programe v zaprtih prostorih ali vznemirljive dogodivščine na prostem, februarja in marca boste imeli veliko razlogov, da se skupaj odpravite ven!

Festival Kalandra Fül z orkestrom Danubia // Glasbeni center Budimpešte (7. marec 2026)

marca bo že sedmič potekal edini madžarski festival klasične glasbe za otroke in družine. Na festivalu Kalandra Fül bo orkester Danubia z zabavnimi, interaktivnimi koncerti v Glasbenem centru Budimpešte glasbo približal otroškim srcem. Pravzaprav bodo predstavili tudi dve povsem novi produkciji! V brezplačnem programu ustvarjalne delavnice Szigetkék se lahko mladi in stari seznanijo z različnimi tehnikami likovne umetnosti, pred koncertom pa bo občinstvo zabaval »stroj za živo glasbo« v zameno za žetone. Ob nakupu več vstopnic hkrati velja 10–25 % popust!

Palača čudes

Če želite, da se vsi člani družine dobro zabavajo, se odpravite v Palačo čudes! V štirinadstropnem interaktivnem prostoru se prepletata igra in učenje – otroci bodo odkrivali, odrasli pa bodo znova navdušeni. Skupaj preizkusite Nenavadni kolesni avtomobil, izgubite se v Zrcalnem labirintu, ležite na Fakirjevi postelji ali se usedite v realističen Lunin rover! Vsak dan vas na odru Öveges čakajo 4 spektakularne znanstvene predstave, v laboratoriju Gedeon Richter pa lahko skupaj eksperimentirate v belih haljah in zaščitnih očalih. Popolna družinska izkušnja, ki zabava, uči in združuje ljudi.

Vikendi Astro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló (7., 14., 21. in 28. februar 2026)

Skrivnosti vesolja se v lahko razumljivem, a še toliko bolj barvitem jeziku razkrivajo na Svábhegyi Csillagvizsgáló vsako soboto v februarju. Med posebnimi programi Astro-matiné se interaktivno predstavljajo pojavi in ​​odgovarja na otroška pogosto na videz preprosta, a zapletena vprašanja – na primer o raznolikem svetu kamenja, ki pada z neba, o sončnih in luninih mrkih ali celo o svetlobnem spektru meglic. Astro-matiné v svojih 2–2,5-urnih programih otrokom, starim od 6 do 12 let, pripovedujejo zanimiva dejstva o vesolju – seveda pa lahko vprašanja postavljajo tudi odrasli.

Vrt luči // Botanični vrt ELTE (do 15. februarja 2026)

Do 15. februarja lahko še vedno odkrijete čarobni svet Vrta luči, ki tokrat oživlja kultno pravljico: letošnja tema posebne svetlobne in multimedijske razstave ni nič drugega kot zgodba o večnem otroku Petru Panu. Prizorišče pravljice, Neverland, oživi v Botaničnem vrtu ELTE – dih jemajoč prizor, saj slikovito okolico več kot 250 let starega botaničnega vrta osvetljujejo čudežna bitja! Razstava pokriva skoraj celotno območje parka in je kot intimna vas, ki se lesketa v bleščečih lučeh. Poleg tega razstava vključuje tudi aplikacijsko igro Gamifikacija!

Cifra Palota // Müpa (8., 15., 22. februar 2026)

Če je nedelja, potem Cifra Palota! Družinska serija Müpa ponuja ustvarjalne in umetniške programe za mlade in stare, da sprostijo svojo domišljijo. V vsakem kotičku stavbe boste našli nekaj navdihujočega: zjutraj vas čakajo interaktivne glasbene, plesne in pripovedne predstave, ustvarjalne in likovne delavnice, razvoj spretnosti, glasbena vzgoja in igrivo recikliranje, da boste lahko ustrezno zasijali svoje umetniške žile. Programi so vedno objavljeni na spletni strani Müpa za določen teden – vredno jih je spremljati in ob nedeljah raziskati vsak kotiček palače Cifra!