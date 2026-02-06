Svetovno znana swing skupina vas februarja v Budimpešti popelje nazaj v zlato dobo jazza

Po izjemnem uspehu lanskega koncerta bo ikonična swing skupina letos ponovno obiskala Budimpešto, da bi obudila trideseta in štirideseta leta prejšnjega stoletja ter priklicala zlato dobo jazza.

Zaporedoma je osvojila evropske odre, to zimo pa bo madžarsko občinstvo na nepozabno glasbeno potovanje povabila dvakrat: februarja bo v prestolnico prišel David Hermlin s svojim Swing Dance Orchestra!

Zasluženo znana nemška swing skupina je leta 2025 že prinesla neokrnjene swing in jazz himne tridesetih in štiridesetih let v več madžarskih mest, 22. februarja 2026 pa bo ljubitelje žanra navdušila z dvojnim koncertom v UP Rendezvénytér.

Očarljiv swing vzdušje

David Hermlin je sledil stopinjam svojega očeta Andreja Hermlina in prevzel vodenje skupine ter odprl novo obdobje v zgodovini formacije. In madžarsko občinstvo bo med prvimi, ki bodo priča njegovi izjemni karizmi in predanosti glasbi!

David in njegova sestra Rachel sta v svetu swinga že od otroštva – njuna profesionalnost in družinska harmonija, ki prežema njune koncerte, navdušita vsakogar.

Svetovno znana swing skupina z neokrnjeno eleganco, natančno izdelano inštrumentacijo in iskrivo odrsko energijo prikliče swing in jazz vzdušje tridesetih in štiridesetih let prejšnjega stoletja. Utripajoči ritem bobnov, iskrice trobil in kostumi, ki so natančni glede na obdobje, ustvarjajo vzdušje, ki občinstvo v trenutku popelje nazaj v zlata desetletja velike swing dobe.

22. februarja bodo člani skupine predstavo oživili dvakrat, saj je po lanskoletni turneji postalo jasno: ta večer si zasluži več kot le en nastop!

Glede na veliko zanimanje bo ena najbolj pristnih in znanih evropskih swing skupin na isti dan leta 2026 v Budimpešti priredila dva koncerta, da bi s svojo glasbo priklicala sijajni razcvet Duka Ellingtona in Glena Millerja.

Vse vstopnice za prvi koncert so že razprodane – splača se si čim prej zagotoviti mesto za drugi koncert, saj te edinstvene izkušnje nihče ne bo želel zamuditi!