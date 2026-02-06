7 fascinantnih vodenih sprehodov po Budimpešti, kjer sta romantika in ljubezen v središču pozornosti

V skladu s tradicijo vas vabimo na voden sprehod na valentinovo. V našem izboru boste našli tako program, ki praznuje 14. februar, kot tudi sprehod, ki ne manjka ljubezenskih zgodb in romanc, kjer se razkrije romantična plat prestolnice.

Rjoveči lev, sijoča Venera

8. februarja se lahko stran od hrupa mestnega središča sprehodite po romantičnih ulicah Istvánmezőja, ki se nahaja ob mestnem parku, na tematskem sprehodu. V vilskem okrožju, kjer so nekoč živeli bogati meščani in umetniki, si lahko ogledate raznolik arhitekturni videz Istvánmezőja, ki je rezultat slogovnih sprememb med historicizmom in secesijo, zgodbe, ki obkrožajo vsako vilo, pa pripovedujejo zgodbo o raznolikosti družbene reprezentacije.

Datum sprehoda: 8. februar 2026

Art Nouveau Ferencváros

Vedno živahna ulica Ráday je vredna ogleda ne le zaradi svoje raznolike gastronomske palete. 14. februarja se lahko v organizaciji Spominske hiše Róth Miksa na približno dvournem vodenem sprehodu seznanite z vznemirljivimi arhitekturnimi znamenitostmi ulice, ki se ponaša z velikim številom secesijskih in art deco stavb. Sprehod bo osvetlil stanovanjske in stanovanjske bloke, tovarno šampanjca ter jasno vidno in manj vpadljivo okrasje bolnišnice.

Datum sprehoda: 14. februar 2026

Budimpešta v ljubezni

Pogosto videne stavbe Budimpešte skrivajo nešteto skrivnosti. Februarja se udeležite potovanja skozi čas od trga Fővám do trga Vigadó, ki vam bo razkrilo romantično preteklost Budimpešte. Razkriva, kako so moški v 19. in 20. stoletju dvorili svojim izbrankam ter s kakšnimi izzivi so se soočali ljubimci. Medtem znane in skoraj pozabljene, srce parajoče ali celo sladke zgodbe obujajo spomine na stare ljubezni.

Datumi sprehoda: 14. in 28. februar 2026

Sisiine srčne zadeve

Valentinov sprehod po bazarju v grajskem vrtu razkriva najbolj osebne trenutke življenja kraljice Elizabete. Med ogledom, ki vključuje neorenesančni vrt, osamljeno stopnišče in Sisiino sobo, se razkrije, kakšna otrok, žena, mati in prijateljica bi lahko bila Sisi, ki je bila kronana leta 1867, živela v nesrečnem zakonu in gojila nežna čustva do grofa Gyule Andrássyja. Sprehod se bo začel dvakrat ob vikendih v februarju, ob 11. in 14. uri.

Datumi sprehoda: 15., 22. in 28. februar 2026

Gospodske nagajivosti v Pešti

V februarju in marcu boste imeli priložnost pogledati v nekoč strog svet plemstva, zaprtega pred nižjimi sloji. Na sprehodu, ki se začne v vrtu Károlyi, se bo skupina sprehajala po ulicah palačnega okrožja, z obvozi, kot je prestižna palača Festetics, ki si jo lahko ogledate tudi od znotraj. Ste že slišali za Rdečo grofico ali grofa, ki si je prižgal cigaro s tisoč kronami? Če ne, se lahko z njunimi zgodbami seznanite ob nedeljah.

Datumi sprehoda: 22. februar 2026

Nevarni odnosi

V nedeljo, 22. februarja, bodo razkrite zahrbtne skrivnosti stoletne zgodovine prestolnice. Korzózz Velünk! Tokrat je v središču pozornosti prepovedane ljubezni, nezvestoba, zahrbtni prijatelji in grešni odnosi. Na sprehodu po središču mesta se lahko odpravite skozi čas in dobite odgovore na vprašanja, kot so, s kom je prvi premier preživel svojo zadnjo prosto noč, ali se je dovoljeno poročiti v morilsko družino in kje je živela peštanska vrtnica?

Datum sprehoda: 22. februar 2026

Zmenek s kraljico glasbil

Ekipa Imagine vas 28. februarja vabi na voden sprehod po središču mesta, ki ga bodo združili z glasbenimi doživetji in mini koncertom. Vsak, ki je kdaj slišal čudovito orgelsko glasbo, natančno ve, zakaj jo imenujejo kraljica glasbil: njeno delovanje je kompleksno, njen zvok je hkrati nežen in močan, njen videz pa je osupljivo eleganten. Kako ustvariti zvok piščali, kaj lahko izvemo o cerkvi, če pogledamo z galerije navzdol, katere melodije se igrajo na orglah, lahko slišite od pravega strokovnjaka na tem sprehodu.

Datum sprehoda: 28. februar 2026.