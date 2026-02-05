Zamrznjeni slap v Budimskih gorah ponuja neverjeten prizor

Celotno območje velike vasi, ki se nahaja pol ure vožnje od Budimpešte, se je spremenilo v neverjetno zimsko ledeno kraljestvo, katerega krona je ogromen, zamrznjen slap.

Največji slap v Budimskih gorah se nahaja v dolini Alsó-Jegenye blizu Solymárja. Divje 4-5 metrov visoke brzice potoka Paprikás je dokončno ukrotil led in pohodnike čakajo v obliki ledenih sveč različnih oblik.

Po ogledu zamrznjenega slapa se splača nadaljevati proti gradu Solymár, ki ponuja čudovit razgled – vendar ne ostanite z očmi samo na cilju, saj lahko na poti naletite še na nešteto drugih znamenitosti.

Pohodniška pot večkrat prečka potok, uokvirjen z zasneženimi pečinami in belo odetimi drevesi, lahko pa obiščete tudi izvir Rózsika, jamo Paprikás in pravljično leseno hišico. Pot običajno spremlja šumenje tekoče vode, zdaj pa je edini zvok, ki ga slišite, škripanje snega v zimski tišini.

Obrežja zamrznjenega potoka so priporočljiva tudi za izlet z otroki, saj se lahko sprehajate po razgibani sprehajalni poti brez večjih razlik v višini, zato pohod zlahka vključite v dopoldanski ali popoldanski izlet.

Pohod je dolg nekaj več kot 5 kilometrov, ki ga lahko z udobnim tempom prehodite v 1-2 urah po označenih pohodniških poteh. V zimskem mrazu ne pozabite na oblačila v plasteh in primerne čevlje, saj je gozdna pot zdaj lahko še posebej spolzka!