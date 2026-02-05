Soparna Budimpešta: Nepozabna zdraviliška doživetja v zgodovinskih kopališčih prestolnice

Korenine budimpeštanske zdraviliške kulture segajo v rimske čase: Aquincum je bil že znan kot zdraviliško mesto, Rimljani pa so radi gradili zasebna kopališča, na primer na otoku Hajógyári. Vendar pa je razcvet zdraviliške kulture prinesla turška doba, ko so se turške kopeli ustanavljale ena za drugo, v času monarhije pa je zdraviliško življenje doživelo svojo zlato dobo. Sčasoma je Budimpešta postala znana kot eno najbogatejših mest na svetu glede termalne vode, zdraviliško mesto, v katerem se lahko še danes prepustimo najstarejšim spomenikom. Pridružite se nam na vikendu, polnem sprostitve, kjer bo razvajanje s kopanjem in gastronomijo zgladilo gube duše.

Lukine toplice

Kot vse pravljice nas tudi zgodovina Lukinih toplic popelje nazaj v rimsko dobo, saj dokumenti iz časa cesarja Klavdija omenjajo vrelce, ki prihajajo na površje na tem območju. Tudi samo zdravljenje ima v zdraviliškem območju dolgo zgodovino, saj so v 18. stoletju vitezi sv. Ivana tukaj zgradili svojo bolnišnico. Kasneje je budimski paša Mustafa Szokollu ustanovil mlin za žito in smodnik, kjer je delovala tudi kraljeva puškarska delavnica, zdraviliško življenje pa se je nadaljevalo v Mlinskem jezeru.

Današnja podoba stavbnega kompleksa se je začela oblikovati proti koncu 19. stoletja, ko so zgradili tudi blatno kopel, zdraviliški hotel in ljudsko parno kopel. Hkrati so bila uvedena tudi stroga pravila, ki so določala, da se lahko moški in ženske sproščajo v ločenih stavbah. Med gosti so bili Géza Ottlik, Zoltán Kodály, Zoltán Latinovtis, István Örkény in Dezső Garas. Skozi leta so prvotno neorenesančne stavbe doživele številne prenove, zato je zdraviliška stavba zdaj videti bolj eklektična. In čeprav so se stene spremenile, je bistvo od začetka ostalo enako: večina zdravilne vode zdravilišča prihaja iz jame Molnár János.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 25-29. | Spletna stran | Facebook

+1 Nebeški brunch po kopeli: Zajtrk in kavarna KicsiZso

Če ste se kopali v termalnih bazenih ali se sproščali v savnah, medtem ko ste vpijali drobtinice preteklosti, vam lahko zajtrkovalnica KicsiZso nadene krono na vaše jutro. V kavarni klasičnim zajtrkom dodajo kanček fantazije, zato je vsak grižljaj vreden kulinaričnega potovanja. Poleg angleškega zajtrka, poširanih jajc in podobnega nas tukaj čakajo tudi posebni sendviči s francoskim toastom, bageli in zavitki.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 11.

Termalno kopališče in bazen Széchenyi

Prestolnica je leta 1913 dobila prvo termalno kopališče v Pešti, znamenito Szecská, čeprav so se predhodna dela začela že leta 1868. Zahvaljujoč raziskavam takratnega znanega rudarskega inženirja Vilmosa Zsigmondyja so našli lokacijo arteškega vodnjaka pred današnjim konjeniškim kipom kneza Árpada, kjer so dela trajala 10 let. Takrat je bil vodnjak eden najglobljih v Evropi, z globino 970 metrov, okoli njega pa je bil zgrajen predhodnik Szecske, kopališče Artézi.

Danes voda ne prihaja iz arteškega vodnjaka, kopališče Széchenyi, zgrajeno po načrtih Győzőja Cziglerja, pa je končno našlo dom nekoliko dlje stran, česar so bili povodni konji živalskega vrta verjetno veseli, saj so lahko od leta 1938 uživali v termalni vodi vodnjaka Szent István, ki napaja tudi kopališče. Kopališče, okrašeno s številnimi vodnimi motivi, je skozi leta doživelo vrsto širitev in prenov, zaradi česar je še vedno ena od citadel sprostitve in medicinskih tretmajev v prestolnici. In če ga obiščemo, se lahko poleg bazenov, savn in masažnih možnosti okopamo tudi v Pálmaházu.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 9-11.

+1 Nebeški brunch po plavanju: Zuzu Café & Bakery

Po toplem, lebdečem jutru si lahko osvežimo srca in dušo v Zuzu Café & Bakery, kjer nas vsak dan pozdravlja sanjačica kraja, Lisetina miniaturna jazbečarka Zuzu. Čeprav je težko odvrniti pozornost od Zuzu, jo usmerimo tudi k Liset, ki s svojimi družinskimi recepti naredi jedi za brunch v kavarni resnično posebne.

1134 Budimpešta, Szabolcs utca 22-24.

Kopel Veli Bej Usmiljenih

Kopel Veli Bej, prava zanimivost iz turške dobe, se skriva za klasicističnim dvoriščem Hild, ki ga je v 16. stoletju zgradil Szokollu Mustafa, najbolj znani budimski paša. Najlepša kopel posesti je prišla v roke enega največjih mecenov 19. stoletja, Istvána Marczibányija, kot del Cesarjevega kopališča. Po obnovitvenih delih je grof kopel podaril budimskemu samostanu Usmiljenih z enim pogojem, da se dohodek kraja brezplačno uporabi za oskrbo revnih pacientov.

Čeprav prvotnega kompleksa Cesarjevega kopališča danes ni več mogoče videti, se je kopel Veli Bej ohranila do danes, okoli katere je bila po načrtih Józsefa Hilda zgrajena klasicistična arhitekturna enota, nato pa je bil kompleks v 2000-ih letih obnovljen. V odmaknjenem turškem svetu izvir Usmiljenih še vedno napaja glavni bazen in pomaga pri zdravljenju bolečin v sklepih in mišično-skeletnih težav. V skladu z zasnovo tradicionalnih turških kopališč je osmerokotni osrednji bazen obdan s štirimi ločenimi kopalnimi kabinami, vsaka z drugačno temperaturo. Danes Veli Bej ni namenjen le kopanju, saj ponuja tudi parno kopel, savno, jacuzzi in bazen.

1023 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 7.

+1 Nebeški brunch po kopanju: Lio Schiacciata

Če se v kopališču iz turške dobe ustavimo na grižljaju ali dveh v Lio Schiacciati, lahko doživimo izkušnjo, ki se razteza čez države. V sendvičarni, ki na Margit Boulevard prinaša okuse Italije, se ploščati kruh hrustljavo speče pred našimi očmi, v notranjosti pa med nebeškimi okusi letijo mehka burrata, pečeni jajčevci, čebulna marmelada, pistacijev pesto, mortadela, pršut ali celo različne različice kremaste stracciatelle.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 20.

Termalno kopališče in bazen Rudas

Najstarejše termalno kopališče v prestolnici čaka na tiste, ki se želijo kopati, že od leta 1572. V turških časih znano kot »Kopališče Zeleni steber«, je zgradil budimski paša Mustafa Szokoli, kopališče pa si je še vedno mogoče ogledati skoraj v prvotnem sijaju. To je posledica dejstva, da ga niti druga svetovna vojna ni poškodovala, saj je bilo kopališče skozi leta le manjše popravljeno. V 18. in 19. stoletju se je kraj še naprej razvijal, z bazeni, plavalnimi dvoranami, sobami za goste, in čeprav je bilo takrat kopališče Rudas med najboljšimi, skupaj s kopališčema Császár in Rác, so se še vedno pojavljale pritožbe glede njega.

Glede na pismo, poslano okrožnemu svetu, vode niso dovolj pogosto menjali, kopališča so bila umazana in hrupna; mestni svet se je v odgovoru na to odzval z »Kopalnim pravilnikom, ki ga je izdal župan mesta Buda«. Serija preobrazb, rušenje delov stavb, ki so se porušile med drugo svetovno vojno, in serija rekonstrukcij se je nadaljevala v 20. stoletju v kopališču, ki je postalo kompleks, ki ga napaja 21 termalnih vrelcev. Turška tradicija še danes živi skozi kopanje v predpasnikih.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.

+1 Nebeški brunch po plavanju: Mitzi – Coffee, Kitchen, Bar

Le streljaj od Szent Gellért tér se lahko podate v boemski svet Mitzi – Coffee, Kitchen, Bar, kjer jemljejo brunch zelo resno. Tako si lahko poleg nepogrešljivega angleškega zajtrka privoščite sendvič s konfitirano raco, žemljico s tartufi in slanino ali celo šakšuko.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 1.