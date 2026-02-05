Odkrijte skrivnost popolnega spanca v osupljivem hotelu blizu ikoničnih znamenitosti

Okrožje gradu Buda je prava mala skrinjica z dragulji, ki skriva tudi zaklade za tiste, ki iščejo mirno, a lahko dostopno namestitev v zgodovinskem središču prestolnice. In popolno izbiro lahko najdete v eni od mirnih, prijetnih ulic tega ikoničnega dela mesta!

V hotelu Carlton Buda Castle**** se sodobno udobje sreča s klasično eleganco, impresivna namestitev pa se ponaša z nič manj kot 95 sobami.

Nagrajeno okolje, kjer spanec ne bi mogel biti bolj sproščujoč

Hotel Carlton Buda Castle**** posveča posebno pozornost mirnemu spanju – nič tega ne dokazuje bolje kot nagrada SleepFriendly, ki jo je lani prejel od Madžarskega združenja za spanje. Ni čudno, saj bližina Donave zagotavlja svež budimski zrak, območje je brez hrupnih restavracij, imamo pa celo paket SleepFriendly, ki vam bo olajšal zaspanje.

Udobje in pristop, osredotočen na gosta, gresta tukaj z roko v roki, kar je bilo prav tako nagrajeno lani. Nič ne bi bolje dokazalo, da je kakovost v hotelu Carlton Buda Castle**** nad vsem drugim, kot nagrada “Najbolj prijazno osebje leta”, ki jo je javnost prejela na podelitvi nagrad Nők Lapja Travel Awards.

Zahvaljujoč parkirišču pod hotelom in polnilnici za električne avtomobile je v hotelu Carlton Buda Castle**** poskrbljeno za brezskrbno sprostitev, 24-urna recepcija, prijazna do turistov, pa vam z veseljem pomaga tudi pri organizaciji ogledov, vstopnic ter izposoji skuterjev in koles.

Tudi gastronomija ima v hotelu Buda Castle pomembno vlogo: dan se začne z bogatim samopostrežnim zajtrkom, med jedmi pa so tudi vegetarijanske, veganske, brezlaktozne in brezglutenske dobrote. Zahvaljujoč paketu “zajtrk za s seboj” tudi najzgodnejši gostje ne bodo lačni, zvečer pa elegantni hotelski bar ponuja popoln zaključek dneva.

Harmonična enotnost zgodovinskega okolja, miru, odličnega udobja spanja in pozorne postrežbe: hotel Carlton Buda Castle**** poskrbi, da bodo dnevi in noči, preživeti v prestolnici, resnično nepozabni.