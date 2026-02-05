Nasveti za zimske zmenke: 6 romantičnih stvari, ki jih lahko počnete v Budimpešti pozimi

Kmalu prihaja najbolj romantičen mesec v letu: mesto bo počasi ovit v vonj vrtnic, vaše srce pa bo utripalo ob obilici romantičnih razglednic in mamljivih čokolad – in seveda ob sladkih trenutkih starih in novih ljubezni. Slednje so navdihnile tudi nas: za vas smo zbrali najboljše nasvete za zimske zmenke!

Muzej svetlobne umetnosti

Najnovejša razstava Muzeja svetlobne umetnosti, Več kot človek, se osredotoča na velika vprašanja prihodnosti, zato se boste imeli med zmenkom o čem pogovarjati. Sprehodite se po več kot 2000 kvadratnih metrih veliki razstavi in skupaj odkrijte skrito arhitekturo kompleksnega sistema pajkove mreže, se potopite v projekcijo, ki jo ustvari umetna inteligenca in razkriva razvoj novih hibridnih vrst, ter celo občudujte osupljive strukture, ki jih gradijo cianobakterije. Če vstopnice rezervirate na spletu, lahko zdaj dobite nepozabno izkušnjo z 20 % popustom!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

(M)anytime

Mlajši brat Anytime že eno leto ustvarja noro vzdušje na ulici Király utca. In če želite, da bo vaš zmenek resnično nepozaben, ni boljše možnosti kot (M)anytime, ki z dvema kegljiščema, tremi biljardnimi mizami, tremi profesionalnimi jeklenimi pikado mesti, shuffleboardom in namiznim nogometom zagotavlja, da se boste lahko s svojo ljubljeno osebo zabavali in se zabavali. Ko boste preizkusili vse igre, si lahko privoščite nekaj zasluženih razvajanj – (M)anytime ponuja cenovno ugodne flambéje in super koktajle za obnovitev energije. O tem zmenku se boste zagotovo še dolgo pogovarjali!

1068 Budimpešta, Király utca 60.

Palača čudes

Če iščete zmenek, ki je hkrati lahkoten, vznemirljiv in vas resnično združuje, je Palača čudes popolna izbira. Pojdite na Funky Wheel Car, zapeljite se na vrtiljaku, ležite na Fakirjevi postelji, pojdite skozi Mirror Lab, poletite z Letečim ogledalom, premešajte svoje obraze, naredite selfije z našimi znanstveniki ali se usedite v realističen Lunar Rover. Spektakularne predstave vas čakajo štirikrat na dan na odru Öveges, v laboratoriju Gedeon Richter pa lahko skupaj eksperimentirate v belih haljah in z zaščitnimi očali. Pripravljajo tudi valentinov vikend z izkušnjami za pare in igrivimi izzivi.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Sladki medved

Ali obstaja lepša zabava kot ta, ko se z roko v roki sprehajamo z našo ljubeznijo skozi vsak kotiček budimpeštanskega živalskega vrta? Lahko si predstavljamo le eno stvar: če bi potem spustili tudi Sladkega medveda zraven! V slaščičarni s kaminskimi pecivi, ki se nahaja poleg živalskega vrta, to poslastico pečejo na žerjavici 365 dni v letu po tradicionalnem receptu – ponujajo pa celo specialitete, kot so fondue iz malinove torte s kaminskimi pecivi, torta s pistacijami in nešteto specialitet na postelji iz torte s kaminskimi pecivi. Dodaten nasvet: kar najbolje izkoristite romantiko in skupaj občudujte čudovit vrtiljak živalskega vrtiljaka!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14–16.

Izlet z ladjo MAHART

Ogledne ladje MAHART vas vabijo na nepozabno potovanje pozimi in poleti. Med večernimi izleti z ladjo lahko občudujete panoramo prestolnice kot še nikoli – pogled na parlament, grad Buda in ikonične stavbe vam bo ogrel srce tudi v najhladnejšem vremenu. Ob valentinovem bo MAHART ves konec tedna na palubo prinašal romantiko: ladja bo nato priklicala obliko Kupida, se ovijala v čudovite okraske in zaljubljencem ponudila ekskluzivno doživetje s prazničnim izborom koktajlov ob slikovitem razgledu na Budimpešto. Popolna izbira, če se želite potopiti v romantiko s svojo ljubljeno osebo!

Valentinova rolkarska diskoteka

Ne glede na to, ali pridete z ljubljeno osebo ali sami, se lahko na valentinovo v Arzenálu zabavate na resnično nenavaden način. Znana valentinova rolkarska diskoteka je postala tradicija – nič čudnega, saj jo obožujejo tako pari kot samski! Zvečer prejmejo posebne zapestnice tisti, ki bi radi našli svojo posebno osebo, pa tudi tisti, ki ne želijo spoznati nikogar, a se želijo dobro zabavati. Če pridete zgodaj, se lahko udeležite tudi delavnice za začetnike in rolkarske plese, da se ogrejete za večer. Ni pomembno, če niste profesionalni rolar: kdo ve, morda boste padli v objem svojega izbranca …

1095 Budimpešta, Soroksári út 158/C