Nekdanji dom Péterja Esterházyja je bil prenovljen kot literarna ustvarjalna hiša

Ime Péterja Esterházyja je za vedno prepleteno ne le z literaturo, temveč tudi z rimskimi termami. Pisatelj je skoraj 40 let živel in ustvarjal v svojem domu v Óbudi, ki se je po zaslugi izjemnega sodelovanja prerodil v ustvarjalno hišo in prizorišče literarnih dogodkov.

Simboličen je tudi dan odprtja prenovljene stavbe: Vila Esterházy je bila odprta na dan madžarske kulture, 22. januarja, v okviru slovesnega odprtja.

Od avtorjeve smrti je zapuščena stavba precej propadala, dokler na pobudo družine Esterházy niso Miklós Vámos, György Dragomán in Daniel Kehlmann začeli z njeno prenovo. Nekaj časa se je zdelo, da projekt ne bo uresničen – nepremičnina je bila oglaševana za prodajo – nato pa je posredovala okrožna občina in stavbo kupila.

Poleg znatne količine zasebnih donacij se je gradbeno podjetje strinjalo tudi z brezplačno prenovo hiše, pri čemer bo ohranilo njeno prvotno zasnovo. Nepremičnino bo upravljala Ustvarjalna hiša prijateljev madžarske književnosti, ki so jo ustanovili prej omenjeni pisatelji.

Med prihodnjimi dogodki bodo imele manjše skupine priložnost ogledati si Esterházyjevo delovno sobo ter pohištvo in predmete v njej.

Za več informacij o Vili Esterházy kliknite tukaj, da obiščete Facebook stran ustvarjalne delavnice.