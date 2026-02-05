5+1 bleščečih iger za popestritev zimskih večerov v Budimpešti

Dobra novica za ljubitelje gledališča: program za začetnike je poln fantastičnih novih izdaj, sodobnih in klasičnih priljubljenih iger, komedij, očarljivih dram in priredb največjih del svetovne književnosti! Dolgčas vam ne bo niti februarja niti marca – to vam zagotavlja naslednji program 5+1 iger in gledališča.

Februar v Narodnem gledališču

Februarski program Narodnega gledališča ponuja veliko vznemirjenja tako za ljubitelje klasičnega kot sodobnega gledališča: ikonična madžarska in svetovna literarna dela, glasbene predstave, spektakularne zgodovinske priredbe in intimne, lirične produkcije se izmenjujejo ves mesec. Ponavljajoče se teme repertoarja – moč in morala, ljubezen in svoboda, skupnost in individualna odgovornost – so predstavljene na različne načine, v središču pozornosti pa so tudi raznolikost sodobnega gledališča, priljubljene igre mladega občinstva in dela vzhajajočih umetnikov. Ne zamudite Vrtiljaka, ki bo v tej sezoni na sporedu zadnjič!

Steklena kupola // Gledališče Örkény István (4. februar 2026, 31. marec)

V resnično intimnem okolju, v studiu gledališča Örkény, se odvija avtobiografsko kultno delo Sylvie Plath z Zsigmondom Emőkejem v glavni vlogi. Življenje Esther Greenwood se morda zdi kot sanje, saj se pri dvajsetih letih znajde v vrtincu profesionalnega uspeha in slave kot pripravnica za revijo v New Yorku – vendar se počuti nesposobno izpolniti pričakovanj. Srce parajoči prizori steklene kupole razkrivajo Estherino preobrazbo v žensko, njene negotovosti, njene notranje strahove in njeno iskanje identitete z brezobzirno iskrenostjo – naslednjič 4. februarja in nato 31. marca v režiji Kristófa Widderja na Asbóth Street.

Liliomfi // Gledališče komedije (10., 24. februar, 17., 21. marec 2026)

Ede Szigligeti je potreboval le dva popoldneva, da je napisal največkrat uprizorjeno komedijo v madžarski dramski literaturi. V razočaranju po porazu revolucije in osamosvojitvene vojne 1848/49 je dramatik zapisal zgodbo o ljubezni Liliomfi in Mariske, ki je zasenčila vsa pričakovanja, Szellemmfiju, Kamilli in mnogih drugih ikoničnih osebnostih. Komično gledališko različico igre je režiral iff. V režiji Attile Vidnyánszkyja, priredbi Miklósa H. Vecseija, s Tamásom Keresztesom v naslovni vlogi, bo občinstvu dvakrat februarja in marca pokazalo, da ni večjega gledališča od življenja.

Na Macskaláponu // Gledališče Centrál (13., 14., 21., 27. marec 2026)

13. marca bo gledališče Centrál končno uprizorilo eno najbolj pričakovanih predstav sezone: tokrat bo gledališče na ulici Révay uprizorilo najbolj prelomno delo kraljice sodobne dramske literature v režiji in prevodu Samuja Puskása. Od madžarske premiere Macskalápona je minilo 21 let, a številna znana imena iz takratne igralske zasedbe se bodo vrnila, da nas pozdravijo na odru gledališča Centrál: Judit Csoma bo znova igrala Catwoman, Juli Básti bo tokrat igrala gospo Kilbride, Dorina Martinovics pa bo upodobila elementarno tragedijo ognjevite, ognjenooke Hester v variaciji Marine Carr na Medejo.

Komar, ki sesa drhal // 6szín (25. marec 2026)

Kakšno je življenje na Madžarskem danes? Kaj se zgodi, ko provladni novinar zaradi atentata piše o komarjih, ki sesajo množico, namesto o krvosesih? Kaj se zgodi, ko v vratarjevo kabino vsadijo umetno inteligenco? Judit Hernádi, Zoltán Bezerédi in Zalán Makranczi bodo 25. marca v 6színu iskali odgovore na takšna in podobna vprašanja na političnih in apolitičnih prizoriščih. Predstava bralne gledališke predstave bo predstavila zgodbe iz knjige Péterja Nádaija o najrazličnejših temah, od gledališča do odnosov in podnebne krize, začinjene z veliko humorja in kančkom grenkobe.

+1: Vikend trilogije Telik // Konjski vlak (13.–15. marec 2026)

Márk Márfi že 5. leto dela na svoji monodrami Telik, zgodba, ki se je razširila v trilogijo, pa bo letos dosegla več mejnikov. Igralec, ki je napisal igro, bo kmalu na svetovno znanem odru stotič uprizoril prvi del, od februarja se bo predstavi Lassan pridružila Ildikó Tóth, tretji del z naslovom Tovább pa bo predstavljen v istem mesecu. A to še ni vse: med 13. in 15. marcem bo v prireditvenem centru Lóvasút potekal prvi vikend Telikove trilogije, ki bo odprl novo poglavje v zgodovini neodvisnega, sodobnega gledališča v naši državi. Noben gledališki ljubitelj tega ne bo želel zamuditi!