Zimski sprehod po zmrznjenem ovinku Donave, kjer se zdi, kot da se je celo čas ustavil

Če se želite umakniti od hrupa prestolnice, se usedite v avto ali se vkrcajte na javni prevoz, saj le na dosegu roke od Budimpešte lahko doživite neprimerljivo zimsko izkušnjo: ta del Donave je popolna izbira za prijeten zimski sprehod.

Ni naključje, da je Dömös ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v ovinku Donave. Bližnja soteska Rám, Prédikálószék, kamni Vadálló in prošt Dömös so vse destinacije, ki jih ljubitelji pohodništva ne smejo zamuditi.

Vendar pa se vam ni treba vzpenjati po strmih pečinah, da bi se znašli v bleščečem zimskem ledenem svetu. Z vaške postaje za čolne lahko uživate v čarobni panorami, ki izžareva neprimerljiv mir.

Nasprotni Szent Mihály-hegy je videti, kot da bi ga posuli s sladkorjem v prahu, medtem ko so zunanje mize in klopi, ki so poleti živahne, zdaj prekrite z debelo plastjo snega. Razgled je še bolj nepozaben zaradi plavajočih ledenih plošč na Donavi.

Tukaj vas nihče ne bo priganjal: lahko ostanete, kolikor dolgo želite. Sprehajajte se ob rečnem bregu, dokler se vam zdi prijetno, in uživajte v veličastnem miru in osvežujočem zraku tega kraja!