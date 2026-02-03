Skandinavsko vzdušje doma: 5 divjih in romantičnih arboretumov, kjer vas pravljični borovi gozdovi vabijo na zimski sprehod

Zahvaljujoč borealnemu pasu iglavcev, ki je značilen za Finsko, Norveško in Švedsko, je narava v severnih državah Evrope postala ikonično slikovita zaradi divjih in romantičnih borovih gozdov. In čeprav naša država ni znana po borovih gozdovih, se tukaj še vedno skriva nekaj arboretumov, kjer iglavci naredijo pokrajino čarobno.

Arboretum Kámoni

Mihály Saághy je prve eksotike na tem območju zasadil leta 1860 in zaradi dobrega finančnega stanja je lahko pridobil prave specialitete od koder koli na svetu. Po njegovem zgledu je njegov sin kasneje začel zavestno zbirati in razmnoževati tujerodna drevesa in grmičevje, s čimer je nastal arboretum Kámoni. Leta 1930 se je arboretum na 7 hektarjih površine ponašal z 260 vrstami borov in 600 listavci, rekonstrukcija v letih 2010–2011 pa je v zdaj 27 hektarjev veliko čudežno deželo dodala 21.000 novih primerkov. Arboretum, znan tudi kot ena največjih zbirk borovcev na Madžarskem, med drugim ponuja tudi skalnjak dendrokolor, rododendrone, zvončke in turbanske lilije.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/b

Arboretum Avas

Čeprav je božič že mimo, arboretum Miskolc, znan kot najbogatejša zbirka iglavcev na Madžarskem, v delčku sekunde pričara prijetno praznično vzdušje. Tako se v borovem vrtu dr. Adorjána Imreja cedre, jelke, smreke, igličasti borovci, macesni, lažne ciprese, brini, tise in drevesa življenja ponosno dvigajo proti nebu in tiho označujejo minevanje časa. Sanjač vrta, ki lahko služi tudi kot platno za romantične zimske zgodbe, je bil dr. Adorján Imre, nekdanji glavni zdravnik, ki je sam pridobil vse rastlinske primerke.

3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 13003/3.

Arboretum Szarvas

Arboretum Szarvas, alias Pepi-kert, sije kot skrinjica z dragulji pravljičnega kraljestva Holt-Körös, kjer pod zimsko snežno odejo zelenja skoraj 300 zimzelenih rastlin. Starost in vrste iglavcev v vrtu so zelo raznolike, zato med njimi najdemo veliko vrst borovcev, na primer 150 let staro sekvojo, ki jo vrtnarji arboretuma zelo cenijo. Toda eden največjih arboretumov v naši državi, ki se razprostira na 82 hektarjih, se lahko pohvali tudi z najpomembnejšo zbirko dreves v državi, saj je tukaj dom našlo 1600 vrst dreves in grmovnic. V krajinskem vrtu – ki ga je József Bolza začel razvijati v 19. stoletju – je zdaj na voljo več ogledov in vodenih sprehodov, ki vas popeljejo na primer med močvirske ciprese in stare sekvoje, spoznamo pa lahko tudi raznoliko floro in favno kraja ter skrivnosti Vrta skrivnosti. V primeru slabega vremena nas čaka botanična razstava Čarobne kmetije, želve in kaktusi Rastlinjaka ter vznemirjenje v sobah pobega. 5540 Szarvas, I. külkerület 9.

Arboretum Agostyáni

Čeprav v gorovju Gerecse komajda najdemo borov gozd, se nam v arboretumu Agostyáni, skritem v dolini Bocsájtó, pred očmi odpre čarobni borov gozd, ki ga sestavlja več vrst borovcev. Ta edinstven prizor je posledica posebne mikroklime doline in Mórica Esterházyja, ki je prepoznal podnebne značilnosti območja in s svojo pobudo obogatil regijo z evropskimi macesni. V divjem, romantičnem svetu arboretuma, ki se razprostira na 30,5 hektarja, se je ukoreninilo več kot 300 vrst dreves in grmovnic – cedre, sekvoje, tulipanovec, jelše, javorji. Do arboretuma, ki je le streljaj od Tate, lahko pridete peš, s kolesom, avtomobilom ali z javnim prevozom, in če vas romantično vzdušje arboretuma resnično privlači, lahko nekaj noči preživite v hiši s ključi.

2835 Tata-Agostyán | Spletna stran | Facebook

Arboretum in vinarija Folly, Badacsonyörs

Minilo je že več kot 120 let, odkar je dr. Gyula Folly na svojem posestvu v kotlini Tapolca zasadil sadike borovcev, ki je danes postal impresiven arboretum. Danes se je površina, ki je nekoč obsegala 0,4 hektarja, razširila na 5 hektarjev, za katere zdaj z vsem srcem in dušo skrbi četrta generacija Folly. Ko prispete sem, se lahko sprehodite med stotinami borovcev in spoznate borovce štirih svetovnih regij ali pa se z vodnikom sprehodite po naravni poti. Med drugim se v arboretumu nad nami dvigajo andaluzijske jelke, himalajski svilnati borovci, obalni borovci in orjaški borovci, kjer si lahko na Razstavi stožcev in Po poti stožcev še od blizu ogledamo edinstvene zimzelene rastline tega kraja.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.