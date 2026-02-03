9 znamenitosti, ki jih morate videti, da odkrijete secesijsko draguljarsko skrinjico Južne Transdanubije

Mesto Južna Transdanubija vsako leto januarja praznuje pomembno obletnico: na ta dan leta 1990 je ponovno pridobilo status sedeža okrožja, zato vsako leto 23. januarja praznujemo dan Kaposvárja. Morda ni boljšega časa za odkrivanje secesijske draguljarske skrinjice okrožja Somogy!

Muzej in spominska hiša Rippl-Rónai

Dve odlični razstavi obeležujeta legendarnega slikarja, rojenega v Kaposvárju. Poleg impresivne zapuščine Rippl-Rónaija muzej ponuja več stalnih razstav: spoznate lahko naravne in materialne zaklade Somogyja, če pa greste malo dlje, se lahko sprehodite celo po divjih živalih Afrike. Spominska hiša v predmestju – kjer je umetnik živel do svoje smrti leta 1927 – je trenutno zaprta zaradi ekstremnega vremena, vendar je vredno preveriti spletno stran centra za obiskovalce, ali je odprt, ko ga obiščete.

Spominska hiša: 7400 Kaposvár, Fodor József utca 35.

Muzej: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Kossuthov trg in ulica Fő

Kossuthov trg ni naključno imenovan najlepši glavni trg v državi: na njem se nahajajo mestna hiša, katedrala Marijinega vnebovzetja in hotel Csokonai, znan tudi kot Dorottyina hiša. Poleg čudovitih stavb je ta trg prizorišče številnih mestnih dogodkov. Glavna ulica, ki se začne od tu, je prav tako prejela nagrado za najlepšo glavno ulico na Madžarskem, med sprehodom po njej pa si lahko ogledate pet zaščitenih stavb in več stavb pod lokalnim varstvom, vključno z rojstno hišo nekdanjega predsednika vlade Imreja Nagyja in Keményjevo palačo. Pomembno je omeniti, da ni naključje, da je Kaposvár mesto fontan: najdete jih tudi na Kossuthovem trgu in Glavni ulici – čeprav pozimi verjetno ne bodo delovale, si je vseeno vredno ogledati njihova lepo izdelana dela.

Katedrala Marijinega vnebovzetja

Prej omenjena katedrala Marijinega vnebovzetja je ena največjih cerkva v državi, visoka skoraj 63 metrov, in je tudi katedrala škofije Kaposvár. Katedrala, ki pripada rimskokatoliški cerkvi, letos praznuje 140. obletnico, saj je bil ta dragulj neoromanskega in secesijskega sloga posvečen leta 1886. V mestu najdete tudi evangeličansko in reformirano cerkev: zanimivo je, da obe najdete na ulici Kossuth Lajos. Vredno si je ogledati notranjost vseh treh stavb, saj boste imeli nepozabno izkušnjo.

7400 Kaposvár, Kossuth tér 3.

Gledališče Csiky Gergely

Kratek sprehod od ulice Fő se nahaja eden od ponosov mesta, gledališče Csiky Gergely. Impresivna stavba, tako znotraj kot zunaj, je izjemno delo secesije, glede na svojo velikost pa je eno največjih gledališč v državi. Zanimivost je tudi to, da se na dan Kaposvárja tukaj na slavnostni občni skupščini podeljujejo mestne nagrade in odlikovanja. Seveda ne boste razočarani, niti če se usedete na predstavo: med drugim bodo januarja na sporedu igre Prizori iz poroke, Goslač na strehi, Abigél in Let nad kukavičjim gnezdom.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

Mavrična palača kulture

V bližini se nahaja tudi Mavrična palača kulture, zgrajena med letoma 1927 in 1928 po načrtih lokalnega arhitekta Józsefa Lampinga. Morda ste že uganili njen arhitekturni slog: tudi tukaj prevladujejo secesijske značilnosti, odkrijete pa lahko tudi elemente art decoja. Kaposvárska ikonična, zaščitena stavba je pomembno kulturno prizorišče mesta, kjer se odvijajo številni dogodki. Poleg kulturnih dogodkov je v palači tudi kino, kjer lahko na ogromnem platnu doživite vznemirjenje ob najnovejših filmih v neprimerljivem sijaju.

7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 1.

Poštna palača

Ena od značilnosti mestnega središča Kaposvárja je Poštna palača, znana tudi kot Glavna pošta, ki je pod lokalnim varstvom in je bila zgrajena med letoma 1924 in 1926. Stavba izjemno ni zgrajena v secesijskem slogu: predvsem jo uvrščamo med funkcionalistično arhitekturo, ima pa tudi številne druge slogovne značilnosti – modernost in eklekticizem. Tisti z ostrim očesom lahko nad glavnim vhodom opazijo celo portret Tivadarja Puskása, izumitelja telefonske centrale. Pošta je še danes odprta, zato lahko srečni domačini opravijo svoje opravke na tem čudovitem kraju.

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Mestni park

Ni namenjen samo Budimpeštanom: prostran mestni park je priljubljena destinacija za prebivalce Kaposvárja in turiste, bujna okolica jezera Malom pa ga naredi resnično pravljičnega. Park, vreden razglednic, ponuja nešteto možnosti za ljubitelje aktivnosti na prostem v toplejšem vremenu, v hladnejših mesecih pa obljublja čudovit, poživljajoč zimski izlet. Edina slabost lepo vzdrževanega, staromodnega parka je, da sem ne morete pripeljati svojih štirinožnih prijateljev – otroci pa lahko tekajo naokoli, kolikor želijo!

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 13.

Železniški spominski muzej

Zbirka železniške zgodovine je odprta za obiskovalce vse leto, kjer se lahko seznanite z lokomotivami, motornimi vlaki in motornimi vagoni madžarske železnice. Stalno razstavo dopolnjuje delovna miza na polju, kjer po tirih vozi miniaturna replika originalne železnice. Poleg tega lahko najdete številne uniforme, železniške prepustnice, kontrolne plošče, vozne rede in druge publikacije. Vstopnina stane le simboličen znesek nekaj sto forintov, zato vsekakor ne smete zamuditi te skrite razstave, ki bo zagotovo všeč tudi najmlajšim.

7400 Kaposvár, Jutai út 2.

Jezero Deseda in razgledna točka

Središče mesta morate zapustiti, da bi se odpravili do najdaljšega umetnega jezera na Madžarskem, a razgled je vsekakor vreden ogleda. 8 kilometrov dolgo jezero Deseda, ki se nahaja severno od Kaposvárja, ponuja fantastičen razgled tudi pozimi: okoliški gozd in polotok, ki se razteza v jezero, vas bosta očarala. Jezero krona očarljiv razgledni stolp, s katerega se po le 48 stopnicah pred vašimi očmi odpre čudovita panorama. Območje ima vse, kar potrebujete za kratek, prijeten zimski izlet, ki ga lahko zlahka opravite z otroki. Ne zamudite obiska obiskovalnega centra Fekete István!

7400 Kaposvár, Deseda