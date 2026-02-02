Drsalke: Lahko varno stopimo na led jezera, le streljaj od Budimpešte

Novo leto se je začelo z zimskim vremenom, kakršnega nismo doživeli že leta, sneg že tedne pokriva večino države, vztrajno hladno vreme pa je ugodno tudi za ljubitelje zimskih športov.

20. januarja je župan Budakalásza delil dobro novico, da so odslej določena območja Omskega jezera primerna tudi za drsanje.

Čeprav zaledenitev zaradi virov toplote in tokov v jezeru ni enakomerna, je ledena odeja na večini območij zdaj dovolj debela za varno drsanje. Območja, ki se lahko uporabljajo za drsanje, so določili uslužbenci Raziskovalne in reševalne službe okrožja Pest v sodelovanju z lokalno oblastjo, strokovnjaki pa nenehno preverjajo debelino ledu.

Če iščete pravo zimsko doživetje, aktivno rekreacijo na prostem, otresite prah z drsalk in se zabavajte na ledu Omskega jezera! Več o novici si lahko preberete v županovi objavi na Facebooku s klikom tukaj.

Pomembno: Vedno se pozanimajte o stanju ledu na umetnih in naravnih jezerih in ne stopajte na led, dokler strokovne službe ne posredujejo ustreznih informacij in dovoljenja!