5 koncertov klasične glasbe v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi v prvi polovici leta 2026

Ni boljšega zdravila kot klasična glasba, ko vas prevzame zimska melanholija. Mehke melodije resnično pomirjajo dušo – še posebej, ko se priljubljena glasbena dela izvajajo na tako fantastičnih lokacijah, kot je pet koncertov spodaj.

Budimpešta – New York // Müpa (17. februar 2026)

Panonska filharmonija nas bo to zimo popeljala v tujino – vzlet 17. februarja v Narodni koncertni dvorani Béla Bartók Müpa! Med posebno koncertno izkušnjo bodo naše potovanje spremljale skladbe, povezane z New Yorkom in Budimpešto, voditelj in glavni junak večera pa bo Gábriel Farkas, ki se mu bo pridružila tudi Mónika Nika Veres. Uvodni mešani del Budimpešta – New York in simfonični aranžma ikoničnih pesmi bodo stvaritve Andrása Vassa, stalnega dirigenta PFZ. Edina omejitev vsestranskosti in fantazije glasbe bo vaša domišljija!

Zimska noč zborov // Hiša madžarske glasbe (21. februar 2026)

Zimsko popoldne, v katerem bodo najrazličnejši vokalni glasovi napolnili Hišo madžarske glasbe: 21. februarja prihaja Zimska noč zborov! Zbori z vse države bodo prišli na ta edinstven dogodek, da bi ustvarili pravi cunami zvoka in pregnali sivino poznega februarja. Zimska noč zborov se organizira vsako leto od leta 2013 in Hiša madžarske glasbe je izjemno ponosna, da ponovno gosti to glasbeno praznovanje. Nič čudnega, saj je poslanstvo Hiše zvoka City Park in dogodka popolnoma enako: dati prostor čim več glasbenim slogom in podpreti pevske skupnosti.

Klasika ljubezni // MOMKult (28. februar 2026)

Orkester Danubia vas vabi na romantično, klasično glasbeno potovanje. 28. februarja bo v MOMKultu Mozartova uvertura Così fan tutte naslikala zanimiv obraz ljubezni, Lisztove Love’s Dream pa njeno gorečo, vsepreživeto plat. Čajkovskijeva uvertura Romeo in Julija v fantaziji pričara pravi akcijski film na namišljenem platnu, Glinka Russlán in Ludmilla pa bosta prinesla izpolnitev. Večer ne sme zamuditi Šostakovičevega valčka, Berliozove Fantastične simfonije, glasbe Francisa Laia za Love Story, zgodovino ljubezenskih pesmi pa bo povzela skladba Otta Rezsőja.

Straussov koncert in vožnja z ladjo po Donavi // Ladja Evropa (28. februar 2026)

28. februarja vas Ladja Evropa ponovno vabi na nepozabno potovanje. Med posebnim izletom z ladjo bomo lahko videli obraz prestolnice, kot ga še nikoli prej, medtem ko nas bodo na potovanju spremljale melodije kralja valčkov. Med uro in pol trajajočim programom lahko občudujemo najlepše kotičke Budimpešte: parlament, grad Buda, grajski vrtni bazar, stavbe na pomolu in ikonične mostove, medtem ko se ladja ziblje ob valčkih Johanna Straussa ml. Za edinstveno glasbeno izkušnjo poskrbita Donavski simfonični orkester in dirigent Gábor Horváth – prava kulturna poslastica, ki očara vse čute.

Mozart x Jazz // Glasbeni center Budimpešte (21. marec 2026)

Ali obstaja prehod med žanri? Ali se lahko Bachov koncert za violino in ples Kalotaszeg Pála Istvána Szalonne združita v pogovoru? In kaj lahko jazzovski pianist pove o Mozartu? Dobra novica je, da bo 21. marca serija Nič resnega v Glasbenem centru Budimpešte odgovorila na vse! Koncert tria Áron Tálas in orkestra Danubia se bo osredotočil na Mozartov zadnji klavirski koncert iz dveh smeri, zahvaljujoč ustvarjalnemu srečanju klasične glasbe in jazza pa bomo lahko na lastne oči in ušesa priča brezmejnemu vzponu glasbe. Po koncertu bo za velikane celo jazzovski jam session!