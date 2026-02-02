Najnovejše dobrote slaščičarne Dobay so navdihnjene s spomini na peko iz otroštva

Ne tako dolgo nazaj smo se odpravili odkrivat klasične torte slaščičarne Dobay in tudi te nas niso razočarale.

Zasluženo priljubljena slaščičarna in pekarna Dobay je od januarja predstavila vznemirljiv nov izdelek: s šestimi klasičnimi tortami na naših krožnikih pričara spomine na otroštvo.

Ime kolekcije, Dišeči spomin, je navdihnilo tekmovanje, objavljeno ob dnevu starih staršev, v katerem so se gostje lahko prijavili s svojimi družinskimi recepti. Zmagovalka je bila orehova torta z imenom Dišeči spomin, ta besedna zveza pa je bila odličen navdih za linijo tort, ki obuja stare okuse in spomine.

Linija Dobay Klasszik si prizadeva, da bi vas harmonija vonjev in okusov popeljala nazaj v čase, ko je bil svet še manjši, ko je nekdo vedno čakal v toplini kuhinje in ko je vonj po vaniliji, maslu in sladkorju, ki se je širil iz pečice, pomenil varnost.

Dobay Klasszik: Dišeči spomini, ki vas popeljejo domov

Ponudba tradicionalnih tort je neskončna, na koncu pa je bilo izbranih šest tort, od katerih se vsaka popolnoma ujema s konceptom. Nekatere so že bile na jedilniku slaščičarne, najdete pa lahko tudi nove.

Na seznamu Dobay Klasszik so se končno znašle domača kremna torta, francoska kremna torta, punč torta, ženska muha in ruska kremna torta s skutinimi cmoki.

Domača kremna torta ima med temi spomini posebno mesto in ni naključje, da se je pred dvema letoma, ko se je prvič pojavila na pultu slaščičarne Dobay, takoj prikradla v srca gostov.

Ni bilo dvoma, da je imela mesto med Dišečimi spomini, kar je bila vsekakor dobra odločitev, saj sta bili tako domača kot francoska krema odlični, elegantna serviranje pa je izkušnjo naredilo še bolj posebno.

Na naše veliko veselje je bil na seznam dodan tudi večni klasični punč rez, ki je odlična izbira tudi za tiste, ki so občutljivi na mleko. Sladica, ki je marsikje preveč suha, je tukaj dovolj sočna, mehko testo, napolnjeno z rumom, pa nam je soglasno uspelo.

Enako odločno okusno izkušnjo smo imeli tudi pri okušanju rezine skutinih cmokov in sploh nas ne preseneča, da je rezina torte z limono, kremo in cmoki ena izmed najljubših med gosti.

Ženska muhavost je prišla na pult z vznemirljivim preobratom, saj je torta, ki je bila sicer narejena z marelično marmelado, zdaj dobila slivovo marmelado, rahlo kiselkast okus pa se je izkazal za popolno kombinacijo tudi za nas.

Nenazadnje smo kot zanesljiv zaključek poskusili še rusko smetano, ki prav tako ni pustila prostora za kritiko: kremasta poslastica nas je s svojim nostalgičnim okusom in pristnim videzom navdušila.

Slaščičarna in pekarna Dobay

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38.

1117 Budimpešta, Garda utca 1.

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.