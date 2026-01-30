Letos bo dan vodenih sprehodov s popusti potekal v Budimpešti

Če zapustite svoje udobno zimsko gnezdo, lahko postanete del odličnega programa v prestolnici, saj bo tudi letos potekal Veliki zimski dan sprehodov. Med vodenimi ogledi je več povsem edinstvenih priložnosti – škoda bi bilo, da jih ne bi izkoristili!

Zasluženo priljubljen program ekipe Korzózz Velünk!, Veliki zimski dan sprehodov, letos vabi vse v prestolnici, mlade in stare, na sprehod. Dogodek, ki ga pripravljajo dvakrat, bo 31. januarja in 1. februarja s kratkimi 60-minutnimi sprehodi tihotapil vznemirjenje v zimske dni.

Med Velikimi zimskimi dnevi sprehodov se bodo na različnih točkah mesta od 10. do 15. ure vzporedno začeli enourni vodeni sprehodi po stavbah – kratek čas je kot nalašč za starejše, tiste, ki se želijo sprostiti z otroki, ali celo tiste, ki se še niso udeležili podobnega programa.

31. januarja bodo glavno vlogo igrale palače: med drugim si lahko ogledate dvorce na aveniji Andrássy, Schifferjevo vilo, ki velja za skriti zaklad, in legendarne palače Károlyi, Wenckheim in New York. Prvi februarski dan lahko pokukate v skrivnosti prestolniških cerkva: poleg razkošnih budimpeštanskih sinagog in bazilike si lahko ogledate zapuščeno molilnico slovaških evangeličanov, izveste pa lahko tudi, katera je najstarejša kapela v mestu.

Vstopnico za Veliki zimski pohodni dan lahko kupite po enotni ceni 4200 HUF. Za več informacij o lokacijah in časih kliknite tukaj na spletni strani dogodka.