7 odličnih programov za pozdrav kitajskemu novemu letu v Budimpešti

Kitajsko novo leto se začne februarja, zato ni čudno, da se prestolnica na ta dogodek pripravlja z vrednimi programi. Začetek lunarnega novega leta, ki pade na 17. februar, lahko praznujete na živahnem festivalu, novoletnem koncertu ali intimni, vzdušni čajni slovesnosti.

Madžarski in kitajski štirje letni časi // Glasbena akademija (2. februar 2026)

300 let po znamenitih violinskih koncertih Antonia Vivaldija Štirje letni časi in približno 150 let po klavirskem koncertu Pjotra Čajkovskega Letni časi nastajata hkrati dve svetovno znani glasbeni deli, ki se v okviru enotnega programa podajata na evropsko turnejo. 2. februarja bosta v Veliki dvorani Akademije Liszt v dialog vstopila skladba Péterja Stefana Madžarski štirje letni časi in Wen Ziyangov cikel Kitajski štirje letni časi skozi očarljivo igro Gergelyja Kovácsa in Lu Siqinga.

Festival kitajskega novega leta // Kitajska četrt Budimpešta (7.–8. februar 2026)

Festival kitajskega novega leta bo letos potekal med 7. in 8. februarjem v kitajski četrti Budimpešte, kjer bodo predstavljene novosti leta ognjenega konja 2026. Na praznovanje kitajskega lunarnega novega leta v kitajski četrti Budimpešte bodo prispele tri kulturne delegacije iz Kitajske, ki bodo prebivalce prestolnice navdušile z zabavnim, gastronomskim in obrtniškim programom. Zahvaljujoč dvema profesionalnima kuharjema, ki bosta obiskala Chengdu, bomo lahko okusili sečuansko ulično hrano, občudovali pa bomo tudi impresivne nastope požiralcev ognja, plesalcev zmajev in kitajskih instrumentalistov, brezplačno pa si bomo lahko preizkusili tudi najnovejše kostume hanfu. Če si kdo želi doživeti pravi kitajski kulturni razcvet, je festival kitajskega novega leta pravi kraj za to!

Delavnica degustacije oolonga na Tajvanu // Akademija čaja (14. februar 2026)

Vzhod ima dolgo tradicijo pitja čaja, zato ni boljšega načina za pozdrav kitajskega novega leta kot z delavnico degustacije oolonga, kjer se lahko naučimo o vplivih različnih postopkov na okus čajev. Na delavnici Akademije čaja 14. februarja bomo lahko okusili najboljše oolonge, ki prihajajo iz Tajvana in drugih presenetljivih območij.

Svetovni festival živalskih luči // Živalski in botanični vrt v Budimpešti (do 22. februarja 2026)

Festival luči, ki temelji na kitajskih tradicijah, vas vabi na potovanje po svetu: mojstri iz mesta Zigong oživljajo ogrožene živali iz Evrope, Azije, Bližnjega vzhoda, Afrike, Južne Amerike, Severne Amerike in Oceanije z velikanskimi, pisanimi LED-lučmi, prevlečenimi s tekstilom, okrašenimi s simbolnimi motivi, značilnimi za dano regijo. Instalacijo, ustvarjeno v živalskem vrtu, si lahko ogledate do 22. februarja, od petka do nedelje, po zaprtju.

Večer kitajskega novega leta z vinom // Restavracija Tajvan (27. februar 2026)

Restavracija Tajvan, ki se nahaja v 9. okrožju in je znana po svojih tradicionalnih kitajskih jedeh, vas vabi na nepozaben dogodek kitajskega novega leta, bogat z eksotičnimi okusi. 27. februarja ne bodo v središču pozornosti le nebeške tradicionalne jedi, temveč tudi zelo priljubljena vina Tokaj-Hétszőlő in Vida Borbirtok. Program se začne ob 19. uri, pristni okusi in aromatična vina pa obljubljajo nepozaben in vesel večer!

Veliki koncert kitajskega novega leta // Müpa (27. februar 2026)

Müpa bo prihod leta ognjenega konja 27. februarja praznovala s koncertom kitajskega novega leta. Po kitajski astrologiji je leto konja čas sprostitve in zabave, ki vas pozablja nase, zato koncert združuje ljudske melodije, operne aranžmaje in spektakularne tolkalne produkcije ter ustvarja vznemirljiva fuzijska dela. Zvečer lahko doživimo celoten spekter in bogastvo kitajske glasbene tradicije, spoznamo tradicionalne kitajske instrumente in raznoliko kulturo Kitajske skozi jezik glasbe.

Varuhi večnosti – Glineni vojaki prvega kitajskega cesarja // Muzej likovne umetnosti (ves februar)

Razstava obiskovalcem predstavlja več kot tisočletje zgodovine, osredotočeno na eno najbolj znanih arheoloških odkritij na svetu, kitajsko terakotno vojsko. Razstava sledi vzponu države Qin in obdobju prvega kitajskega cesarja Qin Shi Huangdija ter ponuja vpogled v vsakdanje življenje imperija, strukturo njegove vojske in fascinantne materialne relikvije vladarjeve želje po nesmrtnosti. Med več kot 150 artefakti si lahko ogledamo deset originalnih terakotnih vojakov, ki so v Budimpešto prispeli iz prestižnih muzejev v provinci Shaanxi.