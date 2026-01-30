Največji kompleks sob pobega v Srednji Evropi vas čaka z vznemirljivimi misijami v Budimpešti

V zimskih mesecih ni boljše aktivnosti v zaprtih prostorih kot preizkusiti novo sobo pobega. Zahvaljujoč vznemirljivim misijam v Game Overju se boste zagotovo ogreli med reševanjem ugank!

Game Over, največji kompleks sob pobega in restavracij v Srednji Evropi, čaka tiste, ki iščejo pustolovščino, s 15 edinstvenimi sobami, modernim barom in vabljivo restavracijo s 100 sedeži.

V primerjavi z drugimi sobami pobega ima Game Over tudi sobe pobega, posebej zasnovane za otroke – tako lahko z družino raziščete svet tovarne čokolade, 1001 noči in Atlantide. Za klasično izkušnjo pobega se odločite za sobe Orient Express, Strogo tajne ali sobe s piratsko tematiko.

Če si poleg misij želite nepričakovanih vznemirjenj, so na voljo tudi sobe grozljivk: v hotelu Nightmare ali Cirkusu grozljivk na primer živi igralci poskrbijo za pravo mrzlico.

Cilj je preprost: sodelujte, hitro razmišljajte in pravočasno pobegnite – za rešitev vsake težave imate 60 minut. Edinstvene sobe so okrašene s filmskimi dekoracijami, da bi zagotovile najboljšo možno izkušnjo pobega. Zaradi raznolikosti sob je Game Over lahko idealna izbira za skupine prijateljev, družine in celo za korporativne team buildinge.

Game Over

1132 Budimpešta, Victor Hugo utca 16.