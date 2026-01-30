Brezplačni podzemni koncerti popestrijo dan madžarske kulture v Budimpešti

Na dan madžarske kulture vam ni treba iti predaleč, da bi doživeli pravo kulturno potovanje: na več lokacijah v Budimpešti si lahko ogledate brezplačne koncerte, ki obeležujejo ta dogodek.

Danes je dan madžarske kulture in tudi BKV obeležuje ta plemeniti dogodek: postaje podzemne železnice Ferencváros se bodo 22. januarja preobrazile v posebna koncertna prizorišča, kjer bodo vrvež vsakdanjega življenja nadomestile vznemirljive glasbene in plesne predstave. Na več postajah na liniji M3 lahko uživate v nastopih umetnikov, ki predstavljajo tradicionalne in nove glasbene trende, če za trenutek upočasnite svoj tempo.

V skladu s tem lahko poslušate jazz, koncerte handpan, kitarske solo, tradicionalno madžarsko ljudsko glasbo, pa tudi znana zborovska dela ali pa si med potovanjem ogledate celo nastop ljudskega plesa. Program, ki bo potekal v prometnih podzemnih železnicah, bo med drugim vključeval nastope Alme Bencze, Ádáma Moserja, Orchestra Budimpesta, plesnega ansambla Bartók, Lowlandhilla, Budapest Folka in zbora Vass Lajos.

Nastopi bodo 22. januarja od 15.00 do 20.30 na postajah podzemne železnice Nagyvárad tér, Kálvin tér in Corvin-negyed. Program je brezplačen, velja pa le v skladu s pogoji potovanja. Podroben program najdete na Facebook strani organizatorja na tej povezavi.