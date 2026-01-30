Brezplačna fotografska razstava prikazuje ponos Budimpešte v najspektakularnejšem parku prestolnice

Budimpešta je lahko ponosna na marsikaj – na primer na preobrazbo, ki jo je doživela v zadnjih dveh desetletjih. Brezplačna fotografska razstava bo do 31. januarja predstavila najpomembnejše mejnike nenehno razvijajoče se in lepše prestolnice!

Razstava z naslovom »Budimpešta – na kaj smo ponosni« vas vabi na resnično posebno potovanje: mesto bo do 31. januarja oživelo na 30 fotografijah velikega formata v središču Bude, v parku Széllkapu.

Brezplačna fotografska razstava bo predstavila stavbe, prostore in detajle v enem najsodobnejših rekreacijskih parkov prestolnice, ki hkrati obujajo preteklost in kažejo na prihodnost.

Razvoj Budimpešte tukaj ni predstavljen kot statistika ali načrt, temveč kot vizualna izkušnja, kjer se odvijajo najlepši trenutki in živahno vsakdanje življenje mesta. Tudi lokacija razstave je povedna – park Széllkapu je del zgodbe, ki se pojavlja na slikah.

Med sprehodom se izrisuje nenehno spreminjajoča se podoba Budimpešte, ki kljub vsem spremembam ostaja prepoznavna. Da bi se o tem prepričali, moramo le hoditi z odprtimi očmi in nameniti malo pozornosti prestolnici – in to vsak dan do 31. januarja v parku Széllkapu.