Svet kapitana Tenkesa oživi ob vznožju gorovja Villány

Grad, zgrajen po prvi tatarski invaziji, je obvezen ogled za ljubitelje zgodovine in starih madžarskih serij, saj je bila tukaj posneta madžarska filmska serija Kapitan Tenkes.

Za grad Siklós težko rečemo, da spada v območje Budimpešte, vendar se splača podati na daljšo pot: čudovito obnovljen grad iz 13. stoletja ponuja nešteto odličnih razstav, ki bodo vaš obisk naredile bolj barvit.

Tisti, ki jih zanima bolj brutalna plat zgodovine, bodo zagotovo našli vznemirljivo razstavo vojaške zgodovine, orožarnico, ječo in mučilnico, tisti, ki imajo raje lahkotnejše teme, pa bodo navdušeni nad muzejem pohištva in vina – v slednjem lahko dobite ne le priporočila za najboljša vina v okolici, temveč tudi poskusite gastronomske specialitete, kot je vinska marmelada. Do konca februarja si lahko ogledate tudi razstavo porcelana Herend.

Po ogledu čudovite grajske kapele lahko pomerite oblačila iz tistega obdobja v krojačnici, ki se odpira z grajskega dvorišča, medtem ko lahko preizkusite svoj nos v parfumeriji. Seveda ne smete zamuditi poklona seriji iz leta 1964: soba kapitana Tenkesa obeležuje snemanje. Oglejte si tudi grajsko teraso, od koder se vidi celotno območje.

Grad Siklós si lahko ogledate ves teden med 9. in 17. uro, če kupite vstopnico, ki jo lahko dobite do 16.30. Obvezno povprašajte za voden ogled, saj lahko z vodnikom, pripravljenim za ogled, izveste še več zanimivosti o gradu. Žal dvigalo sicer brez ovir gradu trenutno ne deluje, zato temu primerno načrtujte svoj obisk.

Nekajurni ogled je primeren tudi za majhne otroke, če pa pridete s svojim štirinožnim prijateljem, je tudi to mogoče, saj je grad prijazen do psov. Po ogledu se obvezno sprehodite po mestu in raziščite okolico Nagyharsány Szársomlyója!

