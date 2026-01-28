Srednjeveški grad na vulkanskem vrhu vabi na nepozaben zimski sprehod

Severni del naše države je poln edinstvenih pohodniških točk: grad Salgó je le eden od krajev, ki jih je vredno obiskati pozimi.

Ena najbolj ikoničnih znamenitosti Salgóbánye je zagotovo grad Salgó, ki ponosno stoji na izraziti pečini na planoti Medves. V zadnjih tednih je bila Salgóbánya, tako kot številne druge madžarske regije, prekrita z belo snežno odejo, zaradi česar je majhno naselje v Nógrádu in okolica gradu še bolj očarljiva.

Pot iz Budimpešte do Salgóbánye z avtomobilom po avtocesti M3 traja skoraj 2 uri. Ko prispete v naselje, se splača parkirati pred hišo Dornyay, od tam pa se lahko podate na približno 3,6 kilometra dolgo turo.

Med sprehodom morate slediti rdeči poti grajskih ruševin, ki vodi skozi del geološke učne poti kamnolomov Eresztvény. Pot, ki vodi navzgor, je obdana z več kot sto let starimi lesenimi kolibami. Tabla vas vodi po lahko sledljivih poteh, posejanih z ne preveč napornimi oprijemi, informativne table pa vam pomagajo pri orientaciji.

Po kratkem, skalnatem vzponu prispemo do gradu Salgó, od koder se pred nami odpre dih jemajoča panorama okoliških gora. Z gradu, zgrajenega v 13. stoletju, se je vredno ozreti naokoli v vse možne smeri: občudujemo lahko vrhove Karancsa, gorovja Cseres, vidimo pa tudi čudovite zasnežene gore Mátra, Bükk, Börzsöny in Cserhát.

Če želite v celoti uživati v svojem izletu v Salgóbányo, se splača obiskati bližnji Čarovniški kamen, lahko pa obiščete tudi cerkev kralja Štefana ali spominski park Zenthe Ferenc. Za bolj interaktivna, notranja doživetja lahko obiščete Hišo geočudes, kjer se lahko seznanite z različnimi geološkimi dejstvi.

Slike so bile objavljene na Facebook strani skupine Funzine Najlepši kraji na Madžarskem. Vabimo vse profesionalne in amaterske fotografe narave, ki bi želeli deliti svoje delo s člani skupine in, če je primerno, z našimi bralci.

