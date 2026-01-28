Posebno vzdušje obdaja skrivnostno kapelo vinorodne regije Tokaj

Očarljiva, skrivnostna kapela stoji samostojno in varuje vinograde na vrhu vinorodne regije Tokaj. Nenavadna, osamljena cerkev izžareva neprimerljiv mir: vsak, ki je bil tukaj, je ne bo zlahka pozabil in prisega na zdravilno in polnilno moč kraja. Pojdite in preverite, ali ste že doživeli kaj podobnega!

Ne glede na to, ali zavijete z avtoceste 37. ali 38., lahko nekaj sto metrov stran v bližini Tarcala najdete čudovito, osamljeno kapelo. Do cerkve, poimenovane po sveti Terezi, vodi betonska cesta, na koncu katere obiskovalce čaka parkirišče – če pa nas poslušate, raje parkirajte avto in se sprehodite med vinogradi.

Ko pridete do prenovljene, odlično vzdrževane kapele, se pred vašimi očmi odpre osupljiv razgled: lahko občudujete zasneženo pokrajino vinorodne regije Tokaj in območja Szerencs.

Čeprav verjetno ne boste v ledeno mrzlem mrazu prigrizkovali za mizami ob cerkvi in niste prepričani, da boste uživali v lokalnih vinih, se splača tja odpraviti na zimski izlet. Romantično, mirno okolje cerkve ponuja še bolj posebno vzdušje v tišini snega: morda je to najboljši čas, da se potopite v nemoten mir kraja.

Majhno kapelo si lahko ogledate tudi od znotraj med odpiralnim časom. Če imate srečo, lahko srečate tudi oskrbnika kraja, ki je najboljši vodnik, kar jih lahko najdete – poleg tega, da je s srcem in dušo v skrbi za cerkev, vam bo med ogledom okolice zaupal tudi veliko zanimivih dejstev.

