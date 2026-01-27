Zimski izlet na razgledno točko Tihany, od koder lahko uživate v čarobni panorami zamrznjenega Blatnega jezera

Zimski obraz Blatnega jezera je prav tako lep kot med poletno vrvežo, v tem obdobju pa je pokrajina, prekrita s snegom in ledom, še posebej lepa. Če bi radi občudovali ta neprimerljiv prizor, priporočamo odlično razgledno točko, kjer vas čaka neprimerljiva panorama tudi pozimi.

Samo mesto Tihany ponuja čudovit in odličen razgled na dolgo raztezajoče se Blatno jezero, če pa želite najti najpopolnejši pogled na polotok, se splača odpraviti na zimski izlet na razgledno točko Tihany. To je relativno kratek, ne naporen, a toliko bolj raznolik izlet, katerega izhodišče je cerkev Apáti, ki se nahaja na vhodu na polotok.

Po vzponu na hrib Apáti s 16,5 metrov visokega, trinadstropnega razglednega stolpa Órtorony lahko poleg Madžarskega morja vidimo tudi dve drugi zamrznjeni vodni površini, Zunanje in Notranje Tihansko jezero. Od zgoraj se pred nami odpre čudovit panoramski razgled, skoraj se zdi, kot da je polotok Tihany v celoti obdan z Blatnim jezerom.

Z razglednega stolpa lahko vidimo benediktinsko opatijo Tihany, v daljavi se ob jasnem vremenu pojavijo Bakonyjske gore, nasproti pa lahko občudujemo višine južne obale, pred nami pa so vidni tudi ogromni stebri viadukta Kőröshegy. Najbližje pa lahko vidimo srebrno modre gore Balatonfüreda.

Obisk razglednega stolpa Órtorony ponuja posebno, naravno doživetje, saj nam tudi pozimi pokaže čudovito pokrajino Blatnega jezera, katere zasneženi čar očara skoraj vsakogar.

Lokacija je idealna za vikend oddih, družinski ali prijateljski izlet ali romantičen sprehod. Eno je gotovo: čarobnega pogleda na Blatno jezero pozimi ne smete zamuditi!