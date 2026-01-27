Pravljična naravna pot se vije med neverjetnimi pečinami in vrhovi, le na dosegu roke od Budimpešte

Le na dosegu roke od Budimpešte, Biatorbágy, je dom neverjetnih pečin in vrhov, ki jih je vredno obiskati med prijetnim zimskim pohodom.

Do Biatorbágyja lahko pridemo z avtomobilom iz Budimpešte v pol ure. Če se raje odpravimo z javnim prevozom, lahko do izhodišča pohoda, parkirišča Sóskúti úti, pridemo v samo 40 minutah z vlakom in nato z avtobusom. Na parkirišču je tudi informativna tabla, od tam se lahko po rdeči turistični oznaki po vznemirljivi in raznoliki poti povzpnemo do Nyakas-kő, ki je dobil ime po svoji značilni obliki.

Poleg geološke vrednosti Nyakas-kő ponuja tudi dih jemajočo panoramo bližnjih apnenčastih pečin in hribov, ki se raztezajo proti Biatorbágyju in Sóskútu spodaj. Značilno obliko Nyakas-kő in okoliških klifov je oblikovala erozija, predvsem prevladujoči severozahodni veter, kar je ustvarilo te neverjetne naravne zaklade.

Če nadaljujemo od Nyakas-kő, lahko po rdeče označeni cesti dosežemo še eno impresivno točko Budimskega gorovja, Madárszirt. Na poti sem se moramo spustiti v jarek, ki ločuje obe skali, od koder nas bo navzgor vodila strmejša pot, zato je za dosego sem potrebnega več napora, a razgled zgoraj to nadomesti.

Z Madárszirta lahko občudujemo jezero Biai in kotlino Zsámbéki, vredno pa je pogledati tudi nazaj na ogromne skalne formacije Nyakas-kő.

Po uživanju na Madárszirtu in kratkem počitku od napora vzpona se lahko spustimo po učni poti Sto stopnic, ki jo sestavlja dolg niz stopnic, ki se vije med temi neverjetnimi naravnimi zakladi in vzdolž katerih lahko občudujemo spektakularne vdolbine, ki jih je izdolbla erozija.

Pot, obdana z gostim grmičevjem, nas vodi vse do savani podobne skalnate travnate ravnine, od koder se lahko kmalu vrnemo na izhodišče.

Pohod je dolg približno 2 kilometra, lažji do Nyakas-kő, od tam pa z težjimi odseki proti Madárszirtu, vendar ga lahko opravijo tudi manj izkušeni pohodniki. Pohodniška točka s čudovitim razgledom je idealna izbira za vikend pohod, ki ponuja doživetje bližnje narave le na dosegu roke od Budimpešte.