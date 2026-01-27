Popolna zimska wellness doživetja: 3 namestitve, kjer se lahko umaknete ledenemu mrazu

Ko se dnevi temnijo in praznične luči bledijo, si vse bolj želimo božanja vroče vode in malo sprostitve. Vsaka od spodnjih treh namestitev je odlična izbira za zimski umik – ni sledu melanholije začetka leta!

Domača Provansa

Ni nam treba potovati daleč, da bi preživeli zimske počitnice v stilu, v francoskem okolju: priljubljena gostilna Balaton Uplands v osrčju Kapolcsa prikliče edinstveno provansalsko podeželje. Štirizvezdnična namestitev z 11 butičnimi sobami v provansalskem slogu in wellnessom je kot nalašč za miren umik, lastna restavracija 84 Bisztró pa ponuja gurmanske prigrizke. Ne glede na to, ali gre za majhen dogodek za gradnjo ekipe, delavnice, poslovni ali družinski dogodek, lahko obiskovalci Homeland Provanse pričakujejo edinstveno udobje in nepozabne programe – kasneje pa celo slikovit razgled na cvetoča polja sivke.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84.

Hotel Bonvital Wellness & Gastro

Edini hotel v Hévízu, ki je prijazen odraslim, obuja čudovite spomine tudi v najhladnejših dneh. Hotel Bonvital Wellness & Gastro je za zimsko obdobje pripravil tudi nepozabno ponudbo, ki vključuje obilen zajtrk, večerjo, kupon za spa in celo neomejeno uporabo wellnessa, da bo vaš obisk resnično sproščujoč. Pogled na jezero Hévíz, ki se dviga v zasneženi pokrajini, pikantno kuhano vino v roki in nato sproščanje v peni jacuzzija … To bo ogrelo tudi najhladnejša srca!

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.

Hotel Nádas Tó Park

Hotel Nádas Tó Park je pravi otok miru in spokojnosti – in najboljše pri njem je, da je od Budimpešte oddaljen le 30 kilometrov. Wellness, svet savn, vzdušje ob jezeru in fantastična restavracija sprostitvenega raja Vasad obljubljajo nepozabna doživetja za tiste, ki se želijo sprostiti: zahvaljujoč zimskemu paketu hotela, prijaznemu družinam, lahko najmlajši gostje bivajo brezplačno! In še nismo omenili iger, ki ponujajo brezplačne in zabavne dogodivščine za goste hotela Nádas Tó Park.

2211 Vasad, Monori út 100.