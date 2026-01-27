Najboljši filmi v začetku leta 2026 oziroma 18 premier, ki se jih že veselimo

Za vas smo zbrali najzanimivejše in najboljše filme, ki jih pričakujemo v prvem četrtletju leta 2026. Med njimi so težke drame, vznemirljivi trilerji in lahke komedije. Premiere, zaradi katerih se splača obiskati madžarske kinematografe.

najboljši filmi v začetku leta 2026, madžarske premiere

Eden najbolj pričakovanih madžarskih filmov: Zaljubil sem se v tebe

Najboljši filmi – že izdani – v začetku leta 2026:

Čustvena vrednost (v kinodvoranah od 1. januarja 2026)

Nora in Agnes po dolgem času ponovno srečata svojega odtujenega očeta Gusztava. Karizmatični moški je bil nekoč slavni režiser in Nori ponudi eno od vlog v svojem filmu o vrnitvi. Ženska vlogo zavrne, ki jo na koncu dobi navdušena, mlada hollywoodska igralka. Sestri se soočata s težko situacijo: rešiti morata zapleten odnos z očetom, hkrati pa se morata spopasti z dejstvom, da je bila ameriška filmska zvezda vržena v središče njihove neurejene družinske dinamike.

Stellan Skarsgård je osvojil zlati globus za najboljšega stranskega igralca.

Ni druge izbire (8. januar)

Man-su (Lee Byung-hun) je že desetletja spoštovan zaposleni v lokalni papirnici. Živi korejske sanje: živi v prostorni družinski hiši z ženo, dvema otrokoma in dvema psoma, kjer svoj prosti čas preživlja z nego bonsajev. Vendar pa novi lastnik papirnice začne v imenu modernizacije zmanjševati število zaposlenih in kmalu se Man-su znajde na ulici. Začetno odločenost, da bi našel službo, zamenja obup: čez nekaj časa postane celo skrb za hišne ljubljenčke prav tako velik problem kot redno plačevanje hipoteke. Vrsta ponižujočih situacij Man-suja sčasoma prisili k drastičnim ukrepom.

Služkinja (8. januar)

Služkinja, posneta po knjižni uspešnici, je napet triler, ki gledalce popelje v zvit svet, kjer je popolnost iluzija in nič ni tako, kot se zdi. Millie (Sydney Sweeney) poskuša pobegniti pred svojo preteklostjo in sprejme službo gospodinje, ki živi pri bogati Nini (Amanda Seyfried) in Andrewu Winchesterju (Brandon Sklenar). Toda kar se začne kot sanjska služba, se hitro spremeni v nekaj grozljivega in nevarnega: boj za oblast, poln seksi, zapeljivih skrivnosti in škandalov. Za zaprtimi vrati Winchesterjevih se skriva šokanten svet, poln nepričakovanih preobratov, ki gledalca držijo v napetosti do konca filma.

Samo nesreča (15. januar)

Smo v sodobnem Iranu. Noč je, družina z majhnim otrokom se odpravlja domov po neosvetljeni cesti, ko se zgodi nepričakovana manjša nesreča. Poiščejo pomoč pri bližnjem avtomehaniku. Incident vodi do plazu podobnih posledic, ko nekdanji zaposleni v delavnici, moški, ki je bil prej zaprt iz političnih razlogov, misli, da v moškem prepozna brutalnega zasliševalca nesrečnega voznika. Moški obišče svoje nekdanje tovariše v zaporu, da bi z njihovo pomočjo pridobil gotovost. Člani skupine, ki so prestali pekel zapora, se morajo soočiti s pomembnimi moralnimi dilemami: ali je lahko samoobsojanje tolažba v zatiralskem, nepravičnem sistemu?

Film je na filmskem festivalu v Cannesu osvojil zlato palmo.

28 let pozneje: Tempelj kosti (15. januar)

V Angliji, odrezani od sveta in pod nadzorom nalezljivih hord zombijev, še vedno živijo majhne skupine ljudi, ki se jim je uspelo zaščititi in poskušati živeti bolj ali manj normalno življenje na ruševinah civilizacije. A uspeti je nemogoče. Ker so vsi prisiljeni soočiti se z dejstvom: morda okuženi niso največja nevarnost. Nečlovečnost preživelih je še bolj nenavadna in grozljiva kot nečlovečnost zombijev, ki jih je preobrazil virus nasilja. In so tudi bolj nevarni.

Filmi, ki se jih najbolj veselimo v prvem četrtletju leta 2026:

Umetno usmiljenje (madžarska premiera: 22. januar)

V prihodnosti bodo še vedno morilci. In bodo policisti. Slednjih pa bo vedno manj. Ker njihovo delo prevzema Sodišče usmiljenja, ki je hkrati policist, sodnik in krvnik: kdor pride pred strojno sodnico (Rebecca Ferguson), ima 90 minut časa, da dokaže svojo nedolžnost. In če stroj končno vidi, da je zločin storil z vsaj 92-odstotno verjetnostjo, bo takoj usmrčen. Detektiv Raven (Chris Pratt) je pomagal vzpostaviti sistem. In zdaj sedi tam, priklenjen na stol, s posnetki vseh kamer v mestu, ki so mu na voljo, in mora dokazati, da ni ubil svoje žene. Ima dva sovražnika. Čas in neusmiljenega digitalnega sodnika.

Hamnet (22. januar)

1580, Anglija. Obubožani učitelj latinščine William Shakespeare spozna svobodomiselno Agnes, par se zaljubi in se poda v strastno afero, ki se konča s poroko in tremi otroki. Medtem ko Will nadaljuje svojo vzhajajočo igralsko kariero v oddaljenem Londonu, Agnes ostane sama doma. Ko se zgodi tragedija, je nekoč neomajna vez para preizkušena, a njune skupne izkušnje predstavljajo temelje za Shakespearov brezčasen mojstrovski film Hamlet.

Film je osvojil zlati globus za najboljši film (drama).

Tihi prijatelj (29. januar)

Staro drevo stoji sredi botaničnega vrta. Je osamljeno, tako kot drugi prebivalci vrta – tisoče kilometrov stran od njihovega prvotnega habitata, da jih lahko občudujemo in opazujemo. Ko jih opazujemo, oni opazujejo nas. Bodite priča našim kratkim, zapletenim, hrupnim in težavnim življenjem. Film pripoveduje tri zgodbe, tri oklevajoča srečanja med človekom in rastlino, ko se ti dve radikalno različni percepciji za trenutek resnično povežeta. Naši človeški junaki, tako kot rastline na vrtu, so tujci, osamljene duše. In hrepenijo po povezanosti prav toliko kot oni.

Novi film Ildikó Enyedi.

Marty Supreme (5. februar 2026)

Marty Mauser ima sanje in bo storil vse, da se uresničijo. Marty si želi postati slaven, želi biti zvezda in nič ga ne more ustaviti pri doseganju njegovega cilja. Marty Supreme temelji na resničnih dogodkih in življenju Martyja Reismana.

Timothée Chalamet je osvojil zlati globus za najboljšega igralca v filmu – muzikalu ali komediji.

Zaljubil sem se (12. februar 2026)

Eszter (Vivien Rujder) je uspešna igralka, ki igra glavno vlogo v romantični komediji, postavljeni v devetdeseta leta, skupaj z ženskarjem Bálintom (Tamás Szabó Kimmel). V resničnem življenju pa se igralca, ki igrata ljubezensko zadevo, ne moreta prenašati. Ob koncu snemanja Eszter nepričakovano doživi nesrečo in zaradi poškodbe glave izgubi amnezijo. In kot da to ne bi bilo dovolj, se izkaže, da se je zgodba filma v njeni glavi pomešala z resničnostjo: Eszter verjame, da živi v devetdesetih, da je frizerka in da je zaljubljena v Bálinta ter ga išče. Njena zdravnica (Lia Pokorny) ji predpiše, da mora to upoštevati, da ne bi bila okrnjena njena čustvena stabilnost. A sčasoma spoznata, da je ohranjanje videza devetdesetih veliko težje, kot sta sprva mislila.

Criminal Rot (12. februar 2026)

Ropar (Chris Hemsworth), ki dela po strogih pravilih, z natančnim načrtovanjem, brez oklevanja, ve, kaj hoče, je eleganten in obožuje stare ameriške avtomobile. In izjemno trmast, metodičen, a tudi nagonski policist (Mark Ruffalo). Eden od njiju že štiri leta znova in znova napada. Med primeroma je le ena povezava: vedno dela na legendarni avtocesti 101, ki poteka vzdolž pacifiške obale. Drugi se ne preda, vedno bližje je storilcu. A še vedno tipa v temi. In okoli njih so lepe ženske, drobni kriminalci, ljubosumni policisti, pištole, diamanti, močni motorji: vsa lepota in pokvarjenost, ki se vrtinči v Los Angelesu.

Tuljenje vetrov (12. februar 2026)

Gospod, ki sam vzgaja svojo hčer, gospod Earnshaw, sprejme osirotelega fanta, ki od takrat naprej odrašča z njegovim otrokom. Heathcliff in Cathy postaneta neločljiva. Sploh se ne zavedata, a za vedno sta povezana drug z drugim – vez tako močna, da ju nič ne more ločiti. Fant preživi dolga leta stran od propadajoče graščine, dekle pa je prisiljeno poročiti se z aristokratom, ki živi v bližini in je za svojo ljubezen in fanta pripravljen dati vse. Ko pa se stari prijatelj vrne, je njuna usoda zapečatena. Cathy in Heathcliff zaman protestirata, zaman bežita, strasti ju z elementarno silo vzamejo s seboj.

Tu se počutim kot doma (19. februar)

Protagonistka filma, Rita (Rozi Lovas), je čez noč ugrabljena. Zbudi se v stanovanju družine Árpád, kjer ji povedo, da je Szilvi, dolgo izgubljena hči družine. Čeprav je Rita prepričana o svoji identiteti, mora, če želi preživeti, prevzeti vlogo Szilvi.

Tajni agent (19. februar)

Brazilija, 1977. Marcelo, star štirideset let, je na begu pred svojo nasilno preteklostjo. Med tednom karnevala prispe v obalno mesto Recife v upanju, da se bo ponovno povezal s sinom. Vendar kmalu odkrije, da je mesto daleč od mirnega zatočišča, ki ga je iskal.

Film je osvojil zlati globus za najboljši tujejezični film in najboljšega igralca (drama).

Če bi lahko, bi te brcnila (26. februar)

Linda je zaposlena mati na robu obupa. Ko se nanjo dobesedno podre strop, se je prisiljena soočiti z novo krizo. Z mlado hčerko biva v motelu, medtem ko poskuša prebroditi škodo na stropu, skrivnostno bolezen svojega otroka, izginotje pacienta in vrsto ljudi, ki ji ne morejo pomagati.

Rose Byrne je za upodobitev Linde prejela zlati globus in srebrnega medveda.

Nevesta (5. marec 2026)

Frankenstein (Christian Bale) je osamljen. Potuje v Chicago in poišče radovedno znanstvenico dr. Euphronius (Annette Bening), da bi mu našla partnerko. Skupaj oživita umorjeno žensko (Jessie Buckley) in rodi se nevesta. Toda kar se zgodi potem, nista pričakovala nobeden od njiju. Umore, ki jih žene strast, je mogoče razložiti le z divjimi, eksplozivnimi čustvi izobčencev.

Pomilostitev (5. marec 2026)

Paolo Sorrentino v filmu Pomilostitev ponovno sodeluje s svojim najljubšim igralcem: tokrat oživi izmišljenega predsednika Italije, odvetnika, ki neomajno verjame v granitno trdnost zakonov. Svojim načelom je sledil ves svoj mandat, a njegove končne predsedniške odločitve lahko na novo ocenijo celotno njegovo kariero. Ko se bliža upokojitvi, ima na mizi dve pomilostitvi in zelo kontroverzen zakon.

Misija Zdrava Marija (19. marec 2026)

Srednješolski učitelj fizike (Ryan Gosling) se zbudi iz kome. Je na vesoljski ladji. Sam. Svetlobna leta od doma – in se ne spomni, kdo je ali kako je prišel na ta strašljiv, osamljen kraj. Medtem ko se mu spomini počasi vračajo, raziskuje samega sebe in prej ali slej se podrobnosti sestavijo: poslan je bil na pot, da bi rešil znanstveni problem: ugotovil, zakaj se je v vesolju pojavila snov, ki bo kmalu uničila Sonce. Od tega je odvisna prihodnost Zemlje. In odgovor mora najti sam. Ali morda v družbi: saj se mu v globinah vesolja pridruži nekdo, ki ga sploh ni pričakoval.