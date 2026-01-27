Medvedek Pu v Budimpešti: slaščičarna 5+1, kjer se lahko prepustite medeno sladkim dobrotam

Avtor mnogih naših najljubših pravljičnih junakov, Alan Alexander Milne, se je rodil 18. januarja 1882, zato ni naključje, da na ta dan praznujemo tudi dan Medvedka Puja. Pravljica, ki je bila objavljena leta 1926 in je postala svetovna uspešnica, nam je na voljo že od leta 1935 v prevodu Frigyesa Karinthyja, a skozi leta je bila zgodba prevedena v skoraj vse jezike sveta. In na svetovni dan Medvedka Puja, kaj drugega bi vam lahko prinesli kot najslajša nebesa prestolnice?

Je Medvedek Pu res obstajal?

Čeprav nam je Milne, ki se je rodil pred 144 leti in je škotskega rodu, vsem znan po svetovno znanem Medvedku Puju, pisatelj ni napisal le zgodbe o Stomesečni pagoniji. Svojo literarno kariero je začel pri satiričnem tedniku Punch, nato pa je v knjigi Mir s častjo opisal svoja doživetja na francoski fronti med prvo svetovno vojno.

Vendar pa je njegov preboj prišel z zbirko pesmi Ko smo bili majhni in Stari šest let, a pot do svetovnega uspeha je podal leta 1926 z objavo prve knjige o Medvedku Puju.

Milne, ki je bil po naravi znan tudi kot pisatelj veselja in veselja, je svoje like oblikoval po sinovih igračah, medtem ko je Róbert Gida svoje like zasnoval po svojem sinu Christopherju Robinu. Medvedka Puja, ki je osvojil srca vseh nas, je navdihnil pravi medved, čigar najljubša hrana je bilo kondenzirano mleko in ne med.

Kanadskega medvedjega mladiča je posvojil vojak, a ko ga je poklicala dolžnost, je medvedka Winnieja podaril londonskemu živalskemu vrtu. Tudi Milnejev mali sin je prijazno, nežno žival z navdušenjem obiskoval in kasneje po njem poimenoval svojega medvedka, ki ga je prejel za prvi rojstni dan. Pravzaprav del imena Pooh ni prišel iz nič, saj je bilo to ime laboda, ki sta ga Christopher in njegov oče srečala med enim od počitnic.

Medvedek Pu, ki je oživel med stranmi pravljičnih knjig, nam zdaj govori v skoraj vseh obstoječih jezikih, v Hollywoodu ima zvezdo na Pločniku slavnih, v Budimpešti pa je bila po njem poimenovana ulica, celo Mihály Kolodko pa ga je obeležil v obliki majhnega mini kipa.

Kje pa bi se v prestolnici Medvedek Pu počutil udobno?

Iranske slaščice

Čeprav ne moremo vedeti, kako večkulturen je bil okus Medvedka Puja, smo prepričani, da bi si Iranske slaščice pridobile njegovo naklonjenost. Eno je gotovo: tukaj mu medu skoraj ne bi manjkal. Raheban Freedon že skoraj 10 let vse zasvaja z baklavo, najprej na ulici Nagy Diófa in zdaj na ulici Wesselényi. V tem ni nič presenetljivega, saj se je Raheban pri osmih letih pridružil očetu, da bi se naučil vseh podrobnosti slaščičarstva, katerega sadove lahko uživamo še danes. Moral bi biti nekdo, ki zna izbirati med osnovnimi pistacijevimi, medenimi in žafranovimi baklavami, nalogo pa še otežuje dejstvo, da se vrsta posebnih tort ne ustavi pri vojski baklav.

1077 Budimpešta, Wesselényijeva ulica 34.

Major Cukrászda

Leta 2013 je major Cukrászda opozoril državo z medenim čudežem, medeno-orehovim kolačem Milotai, ki je osvojil naziv kolača države. Nagrajena kreacija je bila, tako kot druge sladke in slane slaščice, narejena z dušo in srcem že 18 let. Navsezadnje so se dolgoletne sanje uresničile leta 2008, ko sta Bernadett in Zsuzsa odprla slaščičarno, kjer od takrat delata v svoji delavnici, pri čemer sledita vodilnemu načelu ustvarjalnosti in kakovosti, tako da brbončice gostov, ki pridejo noter, zaplešejo že po prvem grižljaju.

1122 Budimpešta, Maros utca 14.

Nándori Cukrászda

Legendarno družinsko podjetje na ulici Ráday utca že več kot 60 let čaka na svoje sladkosnedne goste, ki se je začelo leta 1962 kot Varga Cukrászda. V sedanje ime se je preimenovalo leta 1988, ko je vodenje lokala trajno prevzel László Nándori. Skozi leta se kakovost in ugled slaščičarne nista niti najmanj zmanjšala, kar pa ne dokazuje bolje kot dejstvo, da so večkrat prejeli naziv Madžarska torta brez sladkorja. Njihova dnevna ponudba vključuje okoli 100 tort, med katerimi so klasične sladke in slane torte glavna moč slaščičarne, a sčasoma lahko tukaj najdemo tudi čudeže novega vala. V barviti paleti sta tudi medena kremna torta in torta Legényfogó, ki s svojimi medenimi ploščami za torto skušnjava vse ljubitelje medu.

1092 Budimpešta, Ráday utca 53.

Slaščičarna Málna

Čeprav vemo, da je Miki Miška neločljiv od svoje medene žemljice, še vedno verjamemo, da bo, če ga posadimo na sladki vlak novega vala, še vedno z veseljem grizljal torte. In ta vlak ne vodi nikamor drugam kot v nebesa sladic, kjer sodobne sladice v francoskem slogu in prenovljene različice madžarskih klasik vabijo vsakogar na kulinarično potovanje. Zato se med ročno izdelanimi, celo umetniško dragocenimi tortami, lahko skupaj podajo tudi skutini Rákóczi, sirovi kolački Somlói in Beriolette. Vprašanje je le, ali bomo lahko izbrali?

1052 Budimpešta, Hercegprímás utca 17.

PupiCake

PupiCake se skriva kot prava, drobna škatlica z dragulji v vrvežu ulice Bartók Béla út, kjer niti domišljija ne postavlja meja sladkim okusom. V trgovini, ki deluje kot pol-razstavni salon, so vse torte, piškoti, pite in torte sveže pripravljene, vključno z veganskimi in brezglutenskimi možnostmi. Izbor se nenehno spreminja, zato se nebeških sladkih grižljajev, ustvarjenih s srcem in dušo, težko naveličate.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 25.

+1 Honey Budapest

Honey Budapest, ki se nahaja v znamenitem delu mesta, vas vabi na medeno-sladki brunch, kjer s sveže pripravljenimi jedmi za zajtrk in bistroje, lastnimi koktajli in prijetnim vzdušjem narišejo nasmeh na obraz tudi najhujšim zgodnjim vstajalcem. Seveda na njihovem jedilniku ne manjka ikoničnih zajtrkov, pozdravljamo pa lahko tudi specialitete, kot sta zajtrkovalni burrito ali jajca Florentine. Za sladke izkušnje so med drugim zaslužne ameriške palačinke, dvojni čokoladni brownie in francoski toast. Izkušnjo še dodatno obogatijo medene specialitete, ki so na voljo za sendviče in pecivo – malinovo, čokoladno-lešnikovo, breskovo žganje, tartufovo. Bi to spravilo v zadrego celo Medvedka Puja?

1051 Budimpešta, Sas utca 4.