7 povsem novih kavarn v Budimpešti, ki jih morate vsekakor odkriti leta 2026

V sivini januarja bolj kot kdaj koli prej uporabljamo naš najljubši vir kofeina. No, če to začinimo z magijo novosti in odkrijemo eno od več kot pol ducata povsem novih kavarn, ki bi jih moral letos poskusiti vsak v prestolnici!

2D Beloved Asian Café

Prva 2D kavarna v mestu je odprla svoja vrata in niti Budimpeštani se ne morejo upreti najbolj trendovskemu japonskemu konceptu: v Belovedu je vsaka stena, stol in celo krožnik videti, kot da smo stopili v strip. Zahvaljujoč kontrastnemu, čistemu, a igrivemu dizajnu lahko srkamo kavo ali matcho v resnično posebnem okolju, ob najljubši pijači pa lahko naročimo celo sufle palačinke, sladki bingsu ali inari s tofujem in rižem.

1137 Budimpešta, Szent István körút 4.

Kavarna Kohi Haus

»Destinacija« je še vedno Azija, a tokrat orientalski okusi oživijo na Hungária körútu. V Kohi Hausu je ustvarjalnost resnično omejena le z domišljijo: azijski fuzijski kotiček ponuja svoje posebne kave, umetniško pecivo in izvirne jedi v elegantno modernem okolju tistim, ki so žejni nečesa novega. Tukaj lahko sladkosnedi uživajo tudi v vietnamskih kokosovih lattejih, umazani matchi in japonski sirovi torti, umetniške duše pa se lahko občasno prepustijo svoji strasti v obrtnih delavnicah, v resnično domačem vzdušju.

1143 Budimpešta, Hungária körút 15.

Kavarna Elysium

Zahvaljujoč Elysiumu lahko najdemo pravo zatočišče med živahnimi poslovnimi stavbami parka Agora. Tukaj lahko najdemo vse, kar bi lahko potrebovali pred, med ali celo po napornem dnevu: zajtrk je obogaten s kremastimi jajčnimi jedmi, hrustljavimi toasti in svežimi solatami, vredno pa se je ustaviti tudi v kavnem raju, skritem med stolpi, na dobri kavi ali vroči čokoladi.

1133 Budimpešta, Váci út 116-118.

Kavarna Vaskapu

Že mesec dni vonj po kavi in toplo vzdušje napolnjujeta Hallerjevo ulico po zaslugi Vaskapuja. Od takrat se je veliko ljudi zaljubilo v veganske torte, nebeško pecivo, sveže sendviče in skrbno napisane kavne pesmi, pa naj bodo to domačini ali gastronomski navdušenci, ki prihajajo izven meja Ferencvárosa. Prava kavarna, ki bi jo moral vsakdo obiskati vsaj enkrat!

1096 Budimpešta, Haller utca 16-18.

Kulturpresszó Csinszka

Csinszka v petem okrožju je prava zanimivost, saj je hkrati pub v ruševinah v središču mesta, prostor za nastope in dogodke, moderna poslovna kavarna in umetniška galerija. Čeprav je bila odprta šele pred dvema mesecema, je že imela vse: delavnico izdelovanja kolažev, obrtni sejem, umetniško razstavo … Seveda pa lahko poleg umetnosti potešimo tudi svojo željo po kofeinu, tako da se potopimo v to oazo, polno kulture.

1054 Budimpešta, Kálmán Imre utca 21.

Posebna kavarna Csupor

Posebna kavarna Boglárke Kapás in njenega moža Ádáma Telegdyja se je odprla sredi decembra in nam je hitro ukradla srca s svojo čisto, prijetno notranjostjo ter okusnimi kavami in prigrizki. Vendar Csupor, ki se nahaja sredi mestnega središča, ni znan po svojih slavnih lastnikih, temveč po kakovostni izbiri kave – a nič tega ne dokazuje bolje kot odlična flat white ali filter kava. In za pultom lahko celo ujamemo selfie prvaškega para v vseh pogledih.

1052 Budimpešta, Galamb utca 4.

Édes Virágszálam

Édes Virágszálam v Csepelu očara s fantastičnimi sladicami, nebeško kavo in izjemno očarljivo notranjostjo, saj se življenje nikoli ne ustavi onkraj nenehnega vrveža mestnega središča. Pekarna in kavarna, do katerih je enostavno priti s HÉV-jem, sta lahko tudi odlična izbira za brunch za začetek dneva. Poleg okusnega peciva se bo splačalo spremljati Facebook stran lokala, saj občasno prirejajo super obrtniške delavnice.

1212 Budimpešta, Szebeni utca 29.