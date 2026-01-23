5 fascinantnih stalnih razstav v Budimpešti in okolici, ki jih ne smete zamuditi v letu 2026

Prestolnica in njena okolica se ponašata s številnimi odličnimi muzeji, ki obljubljajo še boljše razstave. Za novo leto smo pripravili 5 stalnih razstav, ki jih morate videti in za katere menimo, da jih je letos vsekakor vredno obiskati.

Od telefonskega napovedovalca do satelitov – Zgodovina radiodifuzije na Madžarskem // Muzej radia in televizije, Diósd

Najnovejša stalna razstava Muzeja radia in televizije v Diósdu je za javnost odprta od decembra 2025 in predstavlja zgodovino domače radiodifuzije. Mimogrede, to je ravno 100. obletnica začetka radijskega oddajanja na Madžarskem. Razstava, ki vsebuje tudi interaktivne elemente, vam bo ponudila pregled razvoja tehnologije, od detektorskega radia do vesoljskih komunikacij, od črno-bele televizije do visokokakovostnega oddajanja. Izkustveno, igrivo obliko zagotavljajo preizkusna orodja ter bogato avdio in vizualno gradivo. Razstava naj bi obiskovalcem služila vsaj desetletje.

2049 Diósd, Géza fejedelem utca 23.

Zgodbe o okvirjih // Muzej Ferenczy, Szentendre (od 22. januarja 2026)

Najnovejša razstava Muzeja Ferenczy, Zgodbe o okvirjih, se odpira na dan madžarske kulture. Razstava izbira predmete iz muzejske zbirke, ki obsega več kot dva milijona del, in predstavlja 150 del 100 umetnikov. Interaktivni hodnik odkritij v muzeju vam pomaga, da se vanj poglobite. Razstava ponuja reprezentativne posnetke, do konca katerih si lahko ustvarite celovito sliko preteklih 130 let umetnosti v Szentendreju. Stalno razstavo dopolnjuje razstava Fantomszál – Iskanje žena umetnikov, kjer lahko do 30. avgusta spremljate življenjsko pot Olge Fialka, od septembra naprej pa Márie Modok.

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

Vsakdanje razkošje: Od kraljičine mize do kmečke hiše // Etnografski muzej (do 23. avgusta 2026)

Etnografski muzej bo na svoji obsežni razstavi gostil skoraj 600 artefaktov iz trde keramike. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem uporabne umetnosti in Madžarskim narodnim muzejem, predstavlja uporabo tega izjemno raznolikega materiala, od elegance aristokratske posode do pisanih krožnikov, ki krasijo stene kmečkih hiš. Vendar pa razstava ni nepozabna le zaradi impresivno podrobnih posod, saj razstava odpira tudi vprašanja, kot sta družbena mobilnost ali sprememba nacionalne samopodobe, poleg tega pa si lahko ogledate tudi celovito sliko o razvoju sodobnega oblikovanja.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 35.

Jókai 200 // PIM (do 31. decembra 2026)

Razstava, ki se je odprla septembra 2025, hkrati obeležuje 200. rojstni dan Móra Jókaija in dvestoletnico Madžarske akademije znanosti. Ti dve temi se na prvi pogled morda zdita oddaljeni, a tisti, ki Jókaijevo umetnost bolje poznajo, vedo, da je bila pisateljeva kariera tesno povezana z razvojem znanstvene misli in širjenjem znanja: njegova dela zajemajo številna znanstvena področja – kot so geografija, biologija, astronomija in arheologija – ter z njimi povezane inženirske in tehnične dosežke. Zato je povsem gotovo, da boste na razstavi spoznali tudi manj znano plat pisatelja.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

Veliki pok – Širjenje obzorij zbirke // Muzej Ludwig (do 10. januarja 2027)

Naj vas ime ne zavede, saj se nova stalna razstava v Muzeju Ludwig ne nanaša na veliki pok, temveč na nenehno rastočo zbirko muzeja. Osebje muzeja je odkrilo, da je Ludwig od odprtja leta 1989 pridobil na tisoče umetniških predmetov, kar sledi čudoviti kulturni zgodovini od petdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Morda še bolj zanimivo pa je, kako poleg prvotnih povezav in pomenov sopostavitev predmetov omogoča odkrivanje novih povezav in prikaz drugih povezav. Na razstavi si lahko ogledate dela skoraj 500 umetnikov.

1095 Budimpešta, Komor Marcell utca 1.