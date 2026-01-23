Gastronomski seznam želja Budimpešte: 5 krajev, ki jih morate obiskati leta 2026

Budimpešta nenehno razvaja gurmane z večzvezdičnimi doživetji – v zmedi obilja se je včasih skoraj nemogoče odločiti, kje se res splača rezervirati mizo. Zato smo zbrali 5 restavracij, ki bi jih moral vsakdo obiskati vsaj enkrat: zapišite jih na svoj gastronomski seznam želja!

Spoon the Boat

Če obstaja kraj v Budimpešti, ki ponuja pravo doživetje s seznama želja ob večerji, je to Spoon the Boat. Zibajoč se nad Donavo se pred nami odpre panorama Citadele, gradu Buda in verižnega mostu, obsijanega z večernimi lučmi – kot da Budimpešta počasi pluje mimo nas, potovanje pa spremljajo jedi po naročilu. Gastronomska ponudba Spoon the Boat je vznemirljivo srečanje klasične in moderne urbane bistrojske kuhinje: elegantne predjedi, značilne mesne jedi, skrbno sestavljene priloge in lažje jedi tvorijo hrbtenico večerje, ki jo kronajo sladice, navdihnjene z Budimpešto – kot sta Dunakavics ali sladica Tram 2 – ki igrivo prikličejo vzdušje mesta in ikonično sporočilo blagovne znamke Spoon. Ni naključje, da je Spoon priljubljen tudi med turisti!

1052 Budimpešta, Vigadó tér (Pristanišče 3)

Chef’s Table

Le streljaj od parlamenta vas čaka restavracija, ki je ne smete zamuditi – to je Chef’s Table, ki je hkrati kavarna, delikatesa in pekarna, pravo urbano srečevališče. Ne glede na uro dneva lahko v neposredni bližini Kossuthovega trga vedno najdemo, kar iščemo: Chef’s Table nas bo navdušil z jajci Benedikt, postreženimi z rösztijem zjutraj, vanilijevim francoskim toastom, golažem, skutino skuzo za kosilo, priljubljenimi uličnimi jedmi in številnimi drugimi dobrotami. Ne moremo se znebiti navdušenja nad svežim pecivom, postavljenim na pultu, kavo in prijaznim vzdušjem lokala!

1055 Budimpešta, Kossuthov trg 6.

Restavracija Gundel

Ikonična restavracija v Mestnem parku je že več kot 130 let trdnjava madžarske gastronomije. Njene slastne jedi so postrežene na mizi v sodobni preobleki, po stoletni recepturni dediščini Károlyja Gundla – nič drugače ni v primeru Nemzeti 11 (N11), ki ponuja resnično gastronomsko izkušnjo za tiste, ki hrepenijo po pristnih dobrotah. Izbor National 11 v restavraciji Gundel vključuje le najbolj priljubljene jedi madžarske kuhinje: bogato golažno juho, pašteto Tokaji aszú, piščanca s papriko, Somlói galusko, znamenito palačinko Gundel in šest drugih specialitet. Ni zaman, da pravijo, da je Gundel najbolj znana madžarska restavracija!

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 14.

Tržnica 1897

Borbíróság je bil prenovljen znotraj in zunaj. Restavracija in vinski bar, ki se ponaša z desetletno zgodovino, zdaj ponuja nov koncept pod imenom Market 1897 by Borbíróság, ki ponuja vrhunska gastronomska doživetja v bližini tržnice. Market 1897 svojim gostom obljublja nič manj kot elegantno bistrojsko vzdušje, vinsko karto z več kot 50 izdelki in prepoznavne, povsem nove okuse – slednje temeljijo na načelu »od trga do mize«, pripravljene iz svežih, sezonskih sestavin in jih spremljajo edinstvene pijače. Ni čudno, da je bil kmalu po ponovnem odprtju uvrščen na seznam 100 najboljših restavracij Dining Guide!

1093 Budimpešta, Csarnok tér 5.

Bistro Két Szerecsen

V Budimpešti obstaja kraj, kjer pariška kultura bistrojev ne le oživi, ampak dobi tudi sodoben pridih: to je nihče drug kot Két Szerecsen, ki je v četrt stoletja postal priljubljeno stalno mesto prebivalcev prestolnice. Brezčasno kavarno lahko obiščete kadar koli v dnevu – zjutraj na nebeško jed z jajci, opoldne na okusno kosilo, popoldne na okusno kavo in zvečer na prefinjeno tradicionalno večerjo. Prijetno vzdušje bistroja pa je le pika na i!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 14.