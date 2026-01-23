6 zimskih gastronomskih festivalov v Budimpešti, ki bodo ogreli telo in dušo

Tudi pozimi se vam ni treba odpovedati vznemirljivim programom, pravzaprav vas v tem letnem času čakajo najboljši gastronomski festivali! V hladnejših mesecih lahko vsakdo najde svojega favorita, od svinjine do mehiških okusnih bombic in odličnih degustacij vin.

Festival mangalice // Time Out Market Budimpešta (26. januar – 1. februar 2026)

Od 26. januarja lahko na tržnici Time Out Market cel teden preizkušate specialitete iz mangalice. Na festivalu mangalice vas bo deset restavracij kulturne in gastronomske tržnice – vključno s Szaletly, Anyukám montá in M’EAT by Jenő Rácz – mikalo z desetimi različnimi okusi, vključno s tradicionalnimi okusi in revolucionarnimi novostmi. Gastronomski programi so na voljo vsak dan od 11.30 do 22.00, bari pa so odprti do 23.30.

Tex-Mex festival // Tereza (29. januar – 1. februar 2026)

Čeprav se dnevi po januarju končno podaljšujejo, ne škodi, če si v mrazu privoščimo nekaj, kar nam bo ogrelo dušo. Na Tereza Tex-Mex festivalu lahko izbirate med vročimi, pikantnimi jedmi, ki bodo zagotovo vnesle živahnost v vaš vsakdan. 30. januarja se lahko udeležite tudi posebne pojedine ob spremljavi žive glasbe, ki v kombinaciji s fantastičnimi okusi zagotovo ponuja vroče vzdušje. Zaradi pričakovanega velikega zanimanja ne škodi, če si mizo rezervirate pravočasno pred prihodom, najlažje to storite na spletu.

Tretja tržnica prašičev v Budi // Ulična tržnica Fény (1. februar 2026)

Prvi februarski dan se lahko udeležite tradicionalne tržnice prašičev z dobrim vzdušjem na Ulični tržnici Fény, kjer poleg okusnih prigrizkov ne bo manjkalo glasbenih in plesnih programov. Med nastopajočimi bosta zagotovo tudi Party Café Band in Rom Art, organizatorji pa do dogodka pripravljajo še dodatna obvestila. Če bi radi sodelovali v zdravem tekmovanju, se prijavite na tekmovanje v polnjenju klobas, za katerega bo vsa oprema zagotovljena na kraju samem. Dogodek je brezplačen, razen slednjega programa – vendar ne pozabite pravočasno prijaviti, če želite tekmovati!

I. Festival prašičev Lőrinci // Havanska tržnica (8. februar 2026)

Upajmo, da boste priča začetku velike gastronomske tradicije, če boste 8. februarja obiskali Havansko tržnico: takrat se bo začel festival prašičev Pestszentlőrinci. Dogodek bo med drugim še bolj razburljiv s koncertom Fruzsine Kovácsovics in tekmovanjem v polnjenju klobas. Degustacija po slednjem je za prebivalce 18. okrožja prav tako brezplačna ob predložitvi mestne kartice. Dogodek zaokrožujejo tedenski sejem, obrtniške delavnice, vrtiljak, klovn, ki zlaga balone, in poslikava obrazov, tako da se bo vsa družina dobro zabavala.

Furmint februar // Hiša tradicije (26. februar 2026)

Na veliki degustaciji furminta 26. februarja lahko ljubitelji sorte izbirajo med dvesto vini iz več kot tridesetih vinarn. V Hiši tradicije bo tudi priložnost za pogovor z razstavljavci, ki vam bodo z veseljem povedali o sorti in poklicnih izzivih, s katerimi se soočajo. Poudarek letošnjega dogodka bo na izbranih v vinogradih, zato boste lahko okusili tudi prave redkosti. Čeprav lahko vstopnice kupite tudi na kraju samem na dan dogodka, se splača o tem razmisliti prej, saj jih lahko na ta način dobite po precej nižji ceni. Program vključuje neomejene degustacije – le bodite previdni!

Vinski karneval // Otthonka (27. februar 2026)

Na vinski karnevalski prireditvi Otthonka kostumi niso obvezni, je pa dobra volja še toliko bolj – in to zagotavlja neomejena konzumacija vina, vključena v vstopnico, in ples do zore. Dogodek 27. februarja je napovedan do 22. ure, prava zabava pa se začne šele po zaključni slovesnosti, saj organizatorji še vedno pripravljajo glasbene napovedi do dogodka. Če boste večer preživeli brez alkohola in bi radi prišli samo zaradi dobre glasbe, lahko to storite tudi s sprehajalno vstopnico. Če dogodka ne želite zamuditi, si čim prej zagotovite mesto!