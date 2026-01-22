Posebna lahka železnica Bükk vas bo januarja popeljala skozi pravljične zimske pokrajine

Konec prvega meseca novega leta bo Északerdő Zrt. ponovno uvedel posebno linijo iz Miskolca v Mahóco. Tokrat vas bo lahka železnica popeljala skozi pravljične pokrajine in vas povabila na zimsko pustolovščino, začinjeno z vznemirljivimi programi.

Északerdő Zrt. bo 31. januarja 2026 organiziral prvi dogodek lahke železnice v novem letu, v okviru katerega se lahko udeležite posebne poti in nič manj posebne vožnje z vlakom. Zúzmara Expressz, ki bo odpeljal proti Mahóci, bo to soboto odpeljal s postaje Miskolc-Dorottya utca ob 9.30 in ob 13.05. V okviru programa se lahko udeležite tudi poživljajočega gozdnega sprehoda, odkrijete pa lahko tudi čudovito jezero Varbói.

Za tiste, ki imajo raje bolj neformalen program, morda zimski piknik, se splača izstopiti na zadnji postaji pred Mahóco in raziskati vodnjak Andó, gozdno jaso, ki ga obdaja, ter izvir in izvirsko jezero, ki se nahajata tukaj.

Zúzmara Expressz seveda ponuja povratno vožnjo: posebna linija odpelje ob 11.35 in ob 15.15 nazaj v Miškolc. Več informacij o kotizacijah in registraciji najdete na Facebook strani Északerdő Zrt. s klikom tukaj.