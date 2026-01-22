5 zimskih zatočišč v Zemplenu, kjer mir in slikovita pokrajina hkrati pospešita srčni utrip

Zemplensko gorovje, znano kot najsevernejša povezava Severnega osrednjega gorovja, s svojimi pobočji in številnimi očarljivimi naselji ponuja pravo zimsko zatočišče, če bi za trenutek ustavili čas in vstopili v slikovit svet razglednic. Obujte si pohodniške čevlje in odkrijte idilične vasi ter številne osupljive panoramske točke v njihovi okolici!

Hercegkút

Neskončna polja in položno valovita pobočja varujejo majhno vasico Hercegkút, ki nas čaka v dolini potoka Hotyka. Vas, ki je bila prvotno znana kot posestvo Rákóczi, je bila med kuruškimi vojnami izpraznjena, nato pa so se predniki današnjih prebivalcev naselili na območju, ki je bilo pod oblastjo knežje družine Trautson. Zato ime ni naključno, iz spoštovanja do kneza in v povezavi z bližnjim vodnjakom Pogány je nekdanja vas Trautsondorf postala Hercegkút. Z leti so predstavniki lokalnega švabskega prebivalstva obvladali znanost vinogradništva, vas pa ni postala le del vinske regije, temveč se je s svojimi znamenitostmi uvrstila tudi na seznam svetovne dediščine.

Kam naj nas popeljejo pohodniški čevlji?

Severozahodni in južni del Hercegkúta s svojimi očarljivimi vrstami kleti, ki so od leta 2000 uvrščene na seznam svetovne dediščine UNESCO, spominjata na pokrajino pravljične hobitske vasi. Vijugaste, majhne ulice vrste kleti Kőporos vabijo na romantičen sprehod, tako kot kleti Gombos-hegy, ki se nahajajo na robu vasi. Morje Megyer-hegy, ki je od vasi oddaljeno le 15 minut vožnje, pa nam omogoča, da vpogledamo v čarobni svet, kjer nas monumentalne skalne stene v trenutku očarajo.

Háromhuta

Vas Háromhuta ima komaj nekaj več kot sto duš, kjer se pred našimi očmi v trenutku razkrije svet preteklosti. V vasi se posebno vzdušje 19. in 20. stoletja meša s svežim zemplenskim vetričem zaradi bogato okrašenih kmečkih hiš z verandami, ki spominjajo na dediščino ljudske arhitekture. Háromhuta je nekoč nastala z združitvijo naselij Óhuta, Középhuta in Újhuta, njena zgodovina pa je tesno prepletena s steklarnami, ustanovljenimi leta 1698, potrebnimi za proizvodnjo stekla. Od takrat je, kot da sta se ura in čas tukaj ustavila.

Kam naj nas popeljejo naši pohodniški čevlji?

Če nas življenje popelje v Háromhuto, potem lahko poleg predstavnikov ljudske arhitekture, skritih v ljubkih ulicah, v vasi najdemo še več zanimivosti. Greh bi bilo torej spregledati rimskokatoliško cerkev, lovski grad Bretzeinheim-Waldbott ter ruševine pavlinskega samostana na robu Óhute in jezero Könnycsepp. In če imamo dovolj energije, lahko iz vasi dosežemo tudi enega najbolj atmosferskih razgledov v okolici. Z vrha Sólyom-bérc, ki obljublja izjemno panoramo, lahko pogledamo tudi na Háromhuto, visoke obokane grebene bližnjih gora in grad Regéc.

Füzér

Čeprav je v središču pozornosti grad Füzér, ne moremo mimo naselja, ne da bi ga omenili, saj je ena najbolj slikovitih vasi v regiji. Vas, ki leži blizu slovaške meje, meji na divje romantične gozdove, skozi njo pa potekajo pohodniške poti, drobci preteklosti pa pripovedujejo zgodbe o minulih časih. Na primer, podeželska hiša Porták v Füzérju, ki predstavlja arhitekturne elemente, značilne za 19. stoletje in Hegyköz, pa tudi življenjski slog malih kmečkih prebivalcev zgodnjega 20. stoletja. V reformirani cerkvi v Füzérju, zgrajeni leta 1785, lahko občudujemo lesen kasetiran strop, ki ga je poslikal Mihály Pandák.

Kam naj nas popeljejo pohodniški čevlji?

Če obiščemo ta kraj, je grad Füzér zagotovo na našem seznamu želja, če pa pridemo za več dni, lahko z gradu osvojimo najvišji vrh Zemplén gorovja, Nagy-Milice, ob spremljavi dih jemajočih panoramskih točk.

Mogyoróska

Mogyoróska, ki ima manj kot sto prebivalcev, je bila ustanovljena v srednjem veku s krčenjem gozdnih površin, skozi stoletja pa je bila zgodovina vasi tesno prepletena z gradom Regéc. Tako kot okoliška naselja je bila tudi Mogyoróska v 17. in 18. stoletju skoraj izpraznjena, zato je takratni lastnik gradu, knez Trautson, podeželje oživil s zakarpatskimi Rusini. Danes lahko očarljivo vasico poznamo tudi po Nacionalni modri turi, med sprehodom po njenih ulicah pa si lahko ogledamo nekaj primerov zakladov tradicionalne ljudske arhitekture.

Kam naj nas popeljejo pohodniški čevlji?

Če smo se že sprehajali po ulicah Mogyoróske, bi bil greh spregledati prej omenjeni grad Regéc, ki stoji na vulkanskem gorskem vrhu. Čeprav se mnogi ljudje do njega približajo iz Regéca, je do trdnjave mogoče priti tudi iz Mogyoróske, in sicer iz središča vasi, po oznakah K in KL, ki nas sčasoma pripeljejo do nepozabne panorame.

Hejce

Eno najstarejših naselij v naši državi je tako majhno kot posebno. Očarljive ulice naselja, ustanovljenega leta 980 in kasneje podarjenega egerski nadškofiji, so obdane s kmečkimi hišami, ki spominjajo na minule čase, baročni kamniti mostovi čez potok Szerencs pa prispevajo k mirnemu vzdušju. Med pustolovščino v vasi si je vredno ogledati tudi škofov grad, ki ga je leta 1774 zgradil škof Károly Eszterházy.

Kam naj nas popeljejo pohodniški čevlji?

Iz Hejc se lahko odpravimo tudi na razgledniško panoramo regije Zemplén, do približno 700 metrov visokih skalnih stolpov Solyom-kő. Iz vasi po oznaki P◼ najprej dosežemo Fehér-kút, od koder nas bosta do cilja pripeljali turistična oznaka P in nato na levi P▲. Nad nami se odpira dolina potoka Szerencs, nedotaknjena gozdna območja in pobočja bližnjih gora.