Madžarski dan kulture 2026: Tukaj so najboljši programi v Budimpešti in okolici

Tudi madžarski dan kulture 2026 vam ponuja nešteto programov v Budimpešti in okolici. Izbrali smo najbolj vznemirljive.

Miklós H. Vecsei: Povej mi, Atikam! // Kulturni center Csili (19. januar 2026)

Kaj nam pomeni Attila József? Poznamo njegovo življenje. Imamo njegovo najljubšo pesem. Njegove verze v življenju vedno znova interpretiramo. A le redko pomislimo na uničujočo strast in željo po ljubezni, ki je živela v njem. »Z močjo norosti je Attila József včasih z vsako besedo segel globlje kot kdorkoli drug pred njim,« piše Sándor Márai v svojem dnevniku. Miklós H. Vecsei črpa iz te globine, od koder poskuša prikazati pesnikovo življenjsko pot, njegove ljubezni in odlomke iz njegovih pesmi. Predstava je v repertoarju gledališča Vígszínház od leta 2018, v njeni potujoči različici pa nastopa tudi Gergely Balla, frontman skupine Platon Karataev.

Zdravilna literatura // Csokonai15 (20. januar 2026)

Serija zdravilne literature se osredotoča na pesniško zbirko Elmúlik Jánosa Lackfija in njegovo knjigo A maga szakálla. Novinarka Andrea Oláh je povabila psihologinjo Dorko Herner, da bi se pogovorila o vplivu del na vsakdanje življenje.

Ljubim te kot žival – filmska projekcija in pogovor // Bakáts Bunker (21. januar 2026)

Po projekciji se bosta Fanni Szegedi in Soma Csete pogovarjali z Erikom Novákom, režiserjem filma, ter igralcema Borijem Péterfyjem in Francisko Farkas. Projekcija bo potekala med slikami z režiserjeve razstave MYTHOH6RR6RP6RN9LOGY.

Madžarski kulturni dan na drsališču Városliget (22. januar 2026)

Na ta dan bo pozabljena tuja glasba, iz radia pa bodo zaslišali Omega, KFT, Hungária, Charlie, Analog Balaton, Hiperkarma, 30Y, Beton.Hofi, Azahriah in drugi znani madžarski glasovi.

Dan madžarske kulture 2026 – Minifest snemanja NKA // Turbina (22. januar 2026)

Predstavili se bodo podporniki programa snemanja NKA sezone 2025/26, podprogram Začetni izvajalci. Prisluhnite produkcijam 12. sezone v živo v treh dvoranah Turbine!

Dan madžarske kulture: trio Borbély-Batyu-Mohácsy s sodelavci. Ildikó Tóth »Fecske« // Fonó (22. januar 2026)

Trio Zoltána Farkasa »Batyuja«, ene najzgodnejših in najbolj znanih osebnosti gibanja plesne hiše, multiinstrumentalista Mihályja Borbélyja, mojstra madžarskega pihalnega etnojazza, in mladega talenta Lőrinca Ágostona Mohácsyja, eksperimentalnega kontrabasista s širokim naborom glasbenih orodij, je novost na madžarski sodobni folklorni sceni. Trije umetniki razgrajujejo teksturo tradicionalnega plesnega materiala in glasbe, ga razpletajo v niti in iz njega ustvarjajo nov material, razpet med gibanjem in melodijo.

Mátyás Regős in Ferenc Vértesi: Pesmi Cseha Tamása in Fedona // MANYI (22. januar 2026)

Mátyás Regős, pesnik, pisatelj, učitelj, in Ferenc Vértesi, kitarist, tekstopisec in umetnik, že dolgo skupaj ustvarjata glasbo in sanjata. Aprila 2025 sta izdala svoj prvenec Fedon-dalok, ki ga sestavljajo njune lastne skladbe o Fedonu Patyiku, namišljenem prijatelju, kamnosekih iz Szatmárja, ženskah iz Kőbánye in nenavadnih usodah. Pred tem, okoli leta 2014, sta imela tudi skupni nastop Cseha Tamása. Zdaj vidita pravi čas, da oba različna nastopa izvedeta enega za drugim na dan madžarske kulture in rojstni dan Cseha Tamása, 22. januarja, en večer za drugim, ki sta dva različna, a prepletena svetova in približno 10-letni odsek njunih lastnih življenj.

Koncert in razstava dua Platona Karataeva // Kolonija starih umetnikov Szentendre (23. januar 2026)

Globoko človeške pesmi skupine še posebej dobro odmevajo v duhu dneva madžarske kulture: postavljajo vprašanja, razmišljajo in ponujajo prostor za notranjo refleksijo. Pesmi bodo zdaj izvedene med razstavljenimi deli v resnično posebnem prostoru, Koloniji starih umetnikov Szentendre. Pred koncertom se lahko udeležite tudi vodenega ogleda razstave z naslovom Podedovani vzorci.

Dan odprtih vrat v Narodni knjižnici Széchényi (24. januar 2026)

V povezavi z dnevom madžarske kulture vas v soboto, 24. januarja 2026, med 10. in 17. uro v narodni knjižnici čaka dan odprtih vrat. Pod vodstvom kustosov se lahko seznanite z rokopisi himne, razglasa in narodne pesmi ter zgodovino pesmi. Ogledate si lahko nekoč zaprti svet skladišča v stolpu, na sprehodih pa se lahko naučite zanimivosti o zbirki knjigarne in palači. Poleg tega otroke in družine čakajo igrive naloge pod vodstvom muzejskega pedagoga in posebne velikanske uganke.