Veličasten grajski vrt v bližini Budimpešte vabi na čarobni zimski sprehod

Čudovit angleški park, prekrit z mehkim snegom, v osrčju Martonvásárja, le streljaj od Budimpešte, vabi na sproščujoč zimski sprehod.

Grad Brunszvik v Martonvásárju s svojo pomembno zgodovinsko preteklostjo ni le trdnjava kulture in glasbe, temveč skriva tudi pravljični angleški park, prekrit s snegom. Park, ki obdaja grad in je čudovit v vseh letnih časih, se razteza na približno 70 hektarjih in je dom številnim vrstam dreves in rastlin.

Poleg avtohtonih drevesnih vrst, kot so dob in hrast grad, visok jesen in gaber, tukaj najdemo tudi eksotične drevesne vrste, kot so močvirska cipresa, sekvoja ali atlaška cedra. V angleškem vrtu, prekritem z raznoliko rastlinsko odejo, lahko najdemo tudi prave pravljične elemente, ki so od začetka 19. stoletja vredna okrasitev posestva.

Sredi parka se nahaja tudi romantično jezero z majhnim otokom v njegovem osrčju. Vrt je očarljiv v vseh letnih časih, a pod debelo snežno odejo je še mirnejši in tišji, zaradi česar je idealna lokacija za sproščujoč, raziskovalni sprehod januarja.

Neprimerljivo lepoto parka še dodatno poudarja snežno bel sijaj, v katerega je odeta celotna pokrajina, skoraj se lahko počutimo, kot da se sprehajamo po čarobnih pokrajinah zasnežene Anglije. Morda ni presenetljivo, da angleški vrt od leta 1953 velja za naravni rezervat.

In če bi se po sprehodu po parku radi malo ogreli, se splača ustaviti pri impozantnem gradu in obiskati Beethovnov muzej ali raziskati Znanstveni center za izkušnje Agroverzum.

