Ogled gradu v snegu: 9 pustolovskih trdnjav, ki bodo to zimo osvojile vaše srce

Priporočamo gradove, ki so v mnogih delih države kot zimska pravljica in so lahko odlične destinacije za pohodništvo ali celo družinski čas.

Grad Vajdahunyad, Budimpešta

Začnimo z dobro novico: ni nujno, da greste daleč, da bi doživeli kraljevsko izkušnjo. Eden najlepših biserov Budimpešte, grad Vajdahunyad, zgrajen leta 1896, s svojimi zasneženimi vrhovi povzdigne sicer čudovito stavbo ob jezeru v nove višave. Že sam sprehod po gradu in okoliškem Ligetu je impresivna izkušnja – če pa želite svoj dan še bolj popestriti, si oglejte razgledne točke tukaj in se povzpnite po stopnicah do stolpa z vrati!

1146 Budimpešta, sprehajališče Vajdahunyad

Višegradski grad

Tisti, ki so ga vsaj enkrat videli, vedo, da je pogled na Donavo in njene vijugaste meje z višegradske citadele na vrhu grajskega griča neprimerljivo doživetje in prizor. Trdnjava, ki se dviga nad mestom, je bila zgrajena v 13. stoletju in je sestavljena iz dveh delov, prej omenjene citadele in Salomonovega stolpa, znanega kot Spodnji grad. Čeprav grad ponuja impresiven razgled od blizu in od daleč, tudi z druge strani Donave, ne smemo pozabiti na stalne razstave znotraj njegovega obzidja, ki zainteresirane obiskovalce podrobno vodijo v preteklost.

2025 Višegrad, Grajski hrib

Grad Tata

Mesto Tata, do katerega se iz prestolnice pripeljete v nekaj več kot pol ure z vlakom, je odlična destinacija tudi pozimi. Grad Tata, ki se nahaja na obali jezera Öreg v Tati, je v 14. stoletju zgradil Sigismund Luksemburški. V 19. stoletju in skozi stoletja so se mnogi ljudje imenovali gospodarji gradu. Po burni preteklosti je bil skoraj 200 let last družine Esterházy, katere impozantni grad se nahaja le nekaj korakov stran, poleg gradu. V njegovem obzidju je danes muzej Kuny Domonkos, tako da si lahko trdnjavo ogledate od znotraj in z različnih točk ob jezeru.

2890 Tata, Váralja utca 3.

Grad Sümeg

Viteški turnirji gradu Sümeg so priljubljeni po vsej Evropi in si jih lahko ogledate večkrat januarja: program se začne s predstavo španskega konjskega vrtiljaka, nato pa si lahko ogledate tudi predstavo mongolskih konjskih kaskaderjev. Sledi viteški turnir, zvest srednjeveškim običajem, ki vključuje spretno predstavitev orožja, lokostrelstvo in sabljanje. Če želite resnično kar najbolje izkoristiti srednjeveško izkušnjo, svoj obisk obvezno združite z veličastno srednjeveško pojedino, kjer bodo med drugim poskrbeli za poln žemljic pečene v pepelu, hrustljave gosje krače, cel pečen krompir in krvavica.

8330 Sümeg, Vársétány

Grad Kinizsi, Nagyvázsony

Od sredine januarja lahko grad Kinizsi, ki se nahaja v osrčju Blatnega višavja, obiščete vsak teden od četrtka do nedelje. Grad ponuja številna doživetja, ki presegajo zgodovinski spomenik: po predhodnem dogovoru lahko mlajši poslikajo ščit, sodelujejo v pustolovskih igrah ter preizkusijo viteško orožje in lokostrelstvo, starejši pa se lahko med očarljivimi vodenimi ogledi seznanijo z fascinantno zgodovino gradu. Na koncu pustolovščine se lahko celo fotografirate v grajski kapeli v pristni plemiški ali viteški opravi!

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9.

Grad Füzér

Če obiščete regijo Füzér, ki se nahaja v severovzhodnem delu države, lahko doživite sveže prenovljen, sodoben grad. Za obisk se splača prositi za vodnika, saj lahko med enournim sprehodom izveste neverjetna zanimiva dejstva o stavbi. Do gradu se lahko povzpnete tudi s parkirišča po kratki, a toliko bolj spektakularni gozdni poti in nato z gradu pogledate na čudovito majhno naselje pod vami. Zahvaljujoč bogato dokumentiranim razstavam in majhnemu ogledu lahko tukaj preživite do 3-4 ure – čeprav, verjemite mi, se vam bo zdelo kot bi mignil.

3996 Füzér, Szabadság út 30.

Grad Rákóczi, Sárospatak

Čeprav se boste morali do gradu Sárospatak podati dlje v državo, se vsekakor splača udeležiti tega celodnevnega izleta. Grad je svojo sedanjo podobo dobil v času družine Rákóczi, katere življenje je ohranjeno na številnih razstavah. Najbolj znan del stavbe je Rdeči stolp, s katerega se ponuja neprimerljiv razgled na mesto in grajski vrt – ni treba posebej poudarjati, da sta oba čudovit prizor v snegu. Očarljive stalne in občasne razstave muzeja naredijo izlet še bolj nepozaben, dopolnjujejo pa ga etnografske, likovne, arheološke in zgodovinske zbirke.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.

Grad Hollókő

Težko je najti boljšo destinacijo kot Hollókő, če iščete tradicionalne programe, in v primeru gradu ni nič drugače: občudujete lahko dnevne sobe v slogu obdobja, kuhinjo in jedilnico, kopalnico in celo orožarno, če ga obiščete, medtem ko bodo otroci zaposleni s številnimi programi, vključno z vznemirljivimi grajskimi igrami. S starejšimi otroki poskusite srečo v edinstveni grajski sobi pobega, ki je v tej zvrsti ne boste našli nikjer drugje. Grad si lahko udobno ogledate v uri in pol, za vstop pa je potrebna vstopnica.

3176 Hollókő

Grad Boldogkő

Več kot 700 let star grad Boldogkő, ki se nahaja ob vznožju gorovja Zemplén, je idealna destinacija za tiste, ki imajo raje bolj sproščen program: tukaj je običajno manj ljudi, zato se lahko resnično potopite v zgodovinske razstave in čudovit razgled na dolino Hernád. Še več, vaš štirinožni prijatelj lahko pride sem z vami, saj je grad prijazen do psov. Okolico gradu si lahko ogledate v uri ali dveh – na koncu obiska pa ne pozabite obiskati pristne restavracije s srednjeveškimi okusi! Vendar velja omeniti, da je grad pozimi odprt le do 16. ure.

3885 Boldogkőváralja, predmestje