5 čudovitih otroških knjig, ki obujajo svet Medvedka Puja, ki letos praznuje 100. obletnico

Pred sto leti je izšla ikonična otroška knjiga Alana Alexandra Milneja, z njo pa je oživel tudi Medvedek Pu, “mali stari medved” Róberta Gide. Ob obletnici smo pripravili izbor zvezkov Medvedka Puja, ki jih je izdala založba Móra Publishing, v katerih oživijo ljubljeni prebivalci Stotih lun.

Jane Riordan: Zgodbe iz Stotih lun

“Če imaš v roki zemljevid, veš, da se je pustolovščina že začela …” Pridruži se Medvedku Puju, Pujsku, Ušesom in njihovim prijateljem, ko se podajo globlje v Sto lun kot kdaj koli prej. Od metanja robid v Trnatem kraju do opazovanja zvezd v Velikem vozu, v vsakem kotičku čaka nova zgodba, ki jo je treba povedati. Zdaj lahko spoznaš novo prijateljico: Carmen, mlado psičko, ki sanja, da bi postala lev. Zato vzemite zemljevid in se odpravite v Pagony, kjer vas čakajo spolzki travnati tobogani, srečne detelje, bleščeči kronski dragulji, s peskom prekrite egipčanske piramide in številna druga čudesa! (Priporočeno za starost 3 let in več)

A. A. Milne: Medvedek Pu

Nekoč, v davnih časih, ali vsaj pred prejšnjim petkom, je Medvedek Pu živel v gozdu, v svoji lastni koči. In v istem gozdu so živeli pomembni Zajček, poučena Sova, sramežljivi Pujsek, zamerljiva Ušesa, Kanga, mama kenguru z mladičem Žepnim dojenčkom in veseli, poskočni Tiger ter seveda njihov ljubljeni lastnik, Medvedek Pujev najboljši prijatelj: Robert Gida. Vsak dan se v tem pravljičnem gozdu zgodi kaj smešnega ali vznemirljivega. Medvedek Pu se poda v vojno s čebelami, se s prijateljem Pujskom odpravi lovit slona in poje o njihovih podvigih v čudovito odmevnih pesmih. Pogosto se znajde v težavah, saj je malo razumljen medvedji mladič, toda Róbert Gida, ki je že velik in pameten – star skoraj šest let – vedno vse uredi. Dve pravljici, ki sta pri nas neverjetno priljubljeni, v briljantnem prevodu Karinthy Frigyes, z risbami E. H. Shepard. (Priporočeno za starost 6 let in več)

Jane Riordan: Nekoč v Medvedku

Preden se je vse začelo – Po delih A. A. Milneja in E. H. Shepard

Ob 95. obletnici izida Medvedka Puja je izjemno nadarjena pisateljica Jane Riordan napisala čudovito zbirko zgodb, ki v skladu z A. A. Milnejem obujajo čarobne svetove. Knjiga je primeren poklon najbolj znanemu medvedu na svetu in odlična priložnost, da se ponovno povežete z dragimi prijatelji in spoznate vse, kar se jim je zgodilo, preden so postali prebivalci Stotih lun. Knjiga je okrašena tudi s čudovitimi ilustracijami Marka Burgessa v slogu E. H. Sheparda. (Priporočeno za starost 6 let in več)

Jeanne Willis: Medvedek Pu in jaz

Medvedek Pu in Bob Pu se pripravljata na novo pustolovščino. Vendar se jima nekdo pridruži, kdo bi to lahko bil: Kanga, Zajček ali Sova? Ali pa nagajivi sloni poskušajo uničiti Medvedkov Pujev lonček z medom? Čarobni svet Stotih lun vas čaka v tej briljantno rimani zgodbi. (Priporočeno za starost 6 let in več)

David Benedictus: Medvedek Pu se vrača

Ste že kdaj pomislili, kako lepo bi bilo, če se zgodba ne bi nikoli končala? Ali če bi se, če bi se nadaljevala. No, tukaj je. Ali jih ne prepoznate? Čeprav je Medvedek Pu v zadnjih osemdesetih letih pobral nekaj kave brez kofeina, je še vedno isti. In seveda tudi Zajček, Ušesa, Sova in Kanga. Res je, da je Tiger vzljubil robide in da se je Robert Pu v šoli naučil pomembnih stvari, a v Stomesečni pagoniji se ni nič spremenilo. Toda kdo je Graciozno gibčen nekdo, ki pride iz reke? In zakaj dež za vedno preneha? Kako se živali naučijo igrati kriket in kako Medvedek Pu postane šolski inšpektor? Vse to lahko izveste z branjem čisto novih zgodb v zgodbi Medvedek Pu se vrača. (Priporočeno za starost 6 let in več)