11 čarobnih programov za dan svetega Vincencija v letu 2026 v vinskih regijah države

Leta 2026 dan svetega Vincencija pade na četrtek, vendar si lahko v vinskih programih privoščite več vikendov v vinskih regijah države.

Ogled kleti za dan svetega Vincencija // Baji Boros Pincék (16.–17. januar 2026)

Baji Boros Pincék vas vabi na tradicionalni ogled kleti ob dnevu svetega Vincencija. Ponujajo ogled kleti, degustacije vin, vinske drsalke in dobrote. Vredno si je rezervirati mizo!

Ogled za dan svetega Vincencija v Móru (17. januar 2025)

Peš ogled za dan svetega Vincencija v vinski regiji Mór z degustacijo vin na začetku in koncu, dobrotami ter vmesnim obrezovanjem in blagoslovom vej.

Vincencijev ogled vinogradov v vinorodni regiji Villány (17. januar 2025)

17. januarja bo zjutraj ogled sodov, čez dan ogled vinogradov in zvečer večerja v vinorodni regiji Villány. Udeleženci bodo uživali v nepozabnem zimskem razgledu, vznemirljivih igrah, okusnih vinih in slastnih prigrizkih.

Vincencijev dan na vinskem posestvu Villa Gyetvai // Balatonfüred (23. januar 2026)

Z Vincencijevim dnevom že stoletja so povezane neštete tradicije, nekatere od njih pa bi radi obudili v Balatonfüredu na vinskem posestvu Villa Gyetvai. Program bo seveda kombiniran z degustacijo vin, okusnimi prigrizki in igrami.

Vincencijev ogled kleti v Nyúlu (23.–24. januar 2026)

Tradicija, vinska kultura in zabavna skupna doživetja se združujejo v vinarni Cseri. Med vikendom bo vsak obiskovalec prejel brezplačno darilo Vince-vesső.

Ogled kleti v vinorodni regiji Pannonhalma za dan vina (23.–25. januar 2026)

Ljubitelje vina v vinorodni regiji Pannonhalma med 23. in 25. januarjem čaka sedem odprtih kleti, programi degustacij vin in seveda avtobusni prevoz po vinorodni regiji.

Dan vina v Mádu (24. januar 2026)

Prvi dogodek Made in Mád leta 2026 gradi na tradiciji in skupnosti. Dan vina je že stoletja eden najpomembnejših praznikov za vinogradnike: takrat režejo vejice trte, prosijo za blagoslov za letino in po ljudskem pripovedovanju iz vremena sklepajo, kakšno vino bo v prihajajočem letu. V Mádu lahko vse to praznujete z blagoslovom grozdja, vinom, skupnim sprehodom in dobrim vzdušjem v čudoviti panorami Szent Tamás-tető.

Ogled Palkonya Vince (24. januar 2026)

Vabljeni ste na ekskluzivni celodnevni vodeni ogled kleti Palkonya Gastrofalu in vinograda Palkonya. Vina lokalnih vinarjev lahko poskusite, medtem ko vas bo Möszi, lastnica Haraszti Birtoka, vodila od jutra do sončnega zahoda.

Vincenčeva degustacija vin v Mohaču (24. januar 2026)

Vincenčeva degustacija vin v Mohaču je eden najpomembnejših vinskih dogodkov v regiji, ki bo leta 2026 potekal že 17. zapored. Kot tradicionalni del degustacije vin bo letos potekalo tudi novo vinsko tekmovanje.

Vincenčeva sprehajalna degustacija vin na baročnem gradu Hajós (24. januar 2026)

V neformalnem okolju lahko poskusite izbrana vina iz 12 hajóških kleti, medtem ko vam vinarji osebno pripovedujejo o grozdju, vinu in svojem vsakdanjem življenju.

Vincencijevo rezanje trste in klanje prašiča v Kishegyju (31. januar 2026)

31. januarja vas v Kishegyju čaka tradicionalno vzdušje klanja prašiča, Vincencijevo rezanje trste in prava pojedina