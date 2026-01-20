10 TV-oddaj, ki jih morate pogledati, če ste obtičali v snegu

Ta teden že leta nismo videli toliko snega kot prej. Če je vreme spremenilo vaše načrte za konec tedna, ne skrbite: ko boste pomežiknili, boste končali z ogledom več sezon naslednjih 10 oddaj. Pripravite odeje in prigrizke ter naj se maraton serij začne!

Virgin River (Netflix)

Po tragičnem dogodku Melinda Monroe zapusti Los Angeles in svoje prejšnje življenje ter se preseli v majhno kalifornijsko mesto Virgin River. Spozna domačine, vključno z zelo posebnim moškim, ki počasi spreminja Meline načrte kot medicinske sestre. Dobra novica je, da če ste si ogledali vseh 6 sezon, bo naslednja sezona izšla 12. marca!

Mythic Quest (Apple TV)

Mythic Quest vas popelje v svet videoiger, z veliko humorja in pogosto dobro mero absurda. Razvojna ekipa vključuje režiserja, ki velja za genija, nadarjenega, a podcenjenega programerja ter seveda producente, scenariste in razvijalce – vsak s svojimi ambicijami, a z istim ciljem v mislih.

Kraljica Charlotte – Zgodba o Bridgertonu (Netflix)

Pozor, oboževalci Bridgerton: ta miniserija vam bo zagotovo ogrela srce v hladnem vremenu! Spin-off priljubljene serije prikazuje mlada leta kraljice Charlotte, njeno ljubezen in poroko s kraljem Georgeom III., pri čemer analizira večna vprašanja moči, odgovornosti in sreče. Odlična izbira, tudi če se še niste potopili v kostumski svet Bridgertona!

Anne, z E na koncu! (Netflix)

Glavna junakinja te adaptacije kultnega romana Lucy Maud Montgomery je Anne, sirota, blagoslovljena z bujno domišljijo in krono rdečih las. Ko deklica najde dom, se v ganljivih prizorih nauči tudi, kaj pomeni ljubiti, sprejemati in biti to, kar je.

Laži! (Disney+)

Skozi srhljive prizore te romantične drame vidimo, kako se lahko strasten odnos spremeni v manipulativen in strupen odnos. Zgodba, ki temelji na psiholoških globinah, poudarja tudi, zakaj je težko zapustiti takšna razmerja – gledalcem ne obljublja lahke sprostitve, temveč več dilem, saj se nova sezona začne 13. januarja.

Vse razen tega (Netflix)

Svobodnodušni podkaster in rabin na robu novega življenja se nepričakovano zaljubita – in tudi molčeča družinska člana imata nekaj nezaželenih besed za povedati … In to še ne govorimo o njunem zelo različnem življenjskem slogu, ki lahko včasih privede do še bolj smešnih situacij, kot so pričakovali. Par Kristen Bell in Adama Brodyja vam lahko ogreje srce tudi v najhladnejših dneh!

Starši (Netflix)

Sarah se odloči, da se bo po ločitvi preselila nazaj k staršem z dvema otrokoma, da bi se spet združila. Toda vsakdanje življenje v družinskem gnezdu sploh ni takšno, kot si je predstavljala … Eno je gotovo: brezpogojna ljubezen – in humorni prizori.

Nenasitna (Netflix)

Patty – Debby Ryan – se je v življenju borila z dvema stvarema: odvečnimi kilogrami in zlobnimi komentarji. Nato izgubi odvečne kilograme, se vrne v srednjo šolo in nenadoma si vsi želijo biti njeni prijatelji. A ona ne pozabi in njena nenasitna želja po maščevanju ustvarja prizore, prežete s črno komedijo …

Kremenčke (Netflix)

Kremenčke nam ponujajo vpogled v poglavja desetletnega prijateljstva, od grbinaste poti odraslosti do večnega cikla kariere, ljubezni in družinske drame. Ganljivi prizori so prav tako dobrodošli kot malo umiritve po dolgem tednu!

Dobro mesto (Netflix)

Po Eleanorjini smrti se prav nič ugledna ženska pomotoma znajde na dobrem mestu – vendar njegova vrata niso odprta za vsakogar. Da bi tam ostala, poskuša postati dobra oseba … navsezadnje, bolje pozno kot nikoli.