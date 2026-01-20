10 srčnih filmov za vso družino, ki vas popeljejo v zasnežene zimske pokrajine

Ne glede na to, ali ste uživali v vsakem trenutku sneženja na prostem ali ste se ta konec tedna odločili za toplino svojega doma, je čas za večerno sprostitev. Zložite se pod veliko odejo z nekaj prigrizki in se potopite v čarobne zgodbe: te zimske filme bodo vzljubili vsi.

Zgodbe Narnije (Disney+)

Čeprav so bili filmi o Narniji, ki temeljijo na sedemdelni otroški seriji knjig C. S. Lewisa, objavljeni pred 15–20 leti, še danes veljajo za brezčasne klasike. Zgodba se dogaja med drugo svetovno vojno: otroci Pevensiejevi so iz Londona, ki so ga bombardirali Nemci, poslani na podeželje in najdejo zatočišče pri ekscentričnem profesorju. Eden od njih se med igro skrije v ogromni omari in se nepričakovano znajde v zasneženih pokrajinah Narnije, med pravljičnimi bitji. Vendar je mirna dežela prebivalcev ujeta v večno zimo, saj jo je preklela zlobna Bela čarovnica – otroci jih morajo osvoboditi.

Ledeno kraljestvo (Disney+)

Naj sneži, naj sneži, tudi vi ste si ta teden brenčali, medtem ko ste se prebijali po svežem snegu, kar precej kaže, kako ikonična je Ledeno kraljestvo, ki je izšlo leta 2013, še danes. In če se ne morete znebiti melodije, zakaj si ne bi še enkrat ogledali tega poučnega animiranega filma? Potem ko Snežna kraljica Elsa pahne kraljestvo v večno zimo, se njena brezupno optimistična (in naivna) sestra Ana združi z Olafom, snežakom, in prijaznim gorskim možem Kristoffom, da bi prekinila urok. Čeprav navdušenja ne bo manjkalo, ne skrbite: moč ljubezni vas bo na koncu filma ogrela.

Pingvini g. Popperja (Disney+)

V čast Jima Carreyja, ki januarja praznuje rojstni dan, si oglejte družinski film, ki je premierno izšel leta 2011, poln njegovega običajnega humorja, v katerem igra resnega, zaposlenega poslovneža. Zapleti se začnejo, ko naš glavni junak izve, da je podedoval pingvina – toda živalska družina se bo kmalu razširila z novimi člani. Čeprav je g. Popper sprva, kot bi pričakovali, previden do spremembe, kmalu vzljubi svojo novo družbo in spozna, da so v življenju pomembnejše stvari kot delo.

Klic divjine (Disney+)

Čeprav igralca morda poznamo iz resnejših filmov, je Harrison Ford zdaj posodil svoje ime resnično prijetnemu družinskemu filmu. Vendar pa ni edini glavni junak v filmu Klic divjine: Buck, velikanski pes, vajen mestnega okolja, je prav tako enako pomemben lik. Zgodba spremlja psa, ki se po nesreči izgubi iz svojega udobnega doma, a kmalu najde svoje mesto kot vodja krdela na Aljaski v devetdesetih letih 19. stoletja sredi zlate mrzlice. Priredba iz leta 2020 temelji na originalu iz leta 1993 – odločite se, katero različico želite gledati!

Eddie the Eagle (HBO Max)

Eddie the Eagle, posnet po resnični zgodbi, je prava vznemirljiva komedija za mračen zimski dan: Eddie je dvonožni, a zelo navdušen smučarski skakalec, ki je tudi edini, ki je zastopal britanske barve na zimskih olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988. Oči vsega sveta so torej uprte vanj: ali mu bo uspelo – dobesedno – preskočiti ogromno nalogo? Film, v katerem igrata Taron Egerton in Hugh Jackman, je dober primer, da se nikoli ne smemo vdati, da se je vredno boriti za zmago in da zmaga ni najpomembnejša stvar – čeprav, roko na srce, je včasih lahko zelo dobra.

Zlati kompas (Apple TV)

Nicole Kidman, Sir Ian McKellen, Daniel Craig, Eva Green in Sam Elliott – le nekaj imen iz zvezdniškega filma iz leta 2007, ki vam zagotavlja odličen večer ob gledanju Zlatega kompasa. Glede na zgodbo je Lyra, sirota deklica, izobražena na Jordan Collegeu v Oxfordu, prav tako prebivalka vzporednega sveta. Vendar pa fantazijski svet še zdaleč ni prijazen: temni predstavniki vsemogočnega Magisterija ugrabljajo otroke – nekateri pravijo, da bi jih odpeljali na eksperimentalno postajo na Severnem polu. Ko izgine tudi Lyrina najboljša prijateljica, se deklica odloči, da ga reši.

Do brezčasja (HBO Max)

Vremenar Phil je tipično sebičen, ciničen in ozkogled lik, ki sovraži svet in s svojo osebnostjo drugim ljudem zagreni življenje. Ko mora poročati s podeželja, komaj čaka, da se vrne v Pittsburgh. Vendar mu to prepreči nepričakovana snežna nevihta, za katero je prej napovedal, da se bo območju izognila. A nenavadnosti se tu ne končajo: Phil se naslednje jutro zbudi in se znajde v ponovitvi prejšnjega, bednega dne. Naslednji dan se situacija ne spremeni, dan zatem pa … in Phil se začne zmedeti.

Ledena doba (Disney+)

Čudovite pokrajine in ljubki psi – kaj še potrebujete za popoln filmski večer? Če vas resnično navdušijo skrbi za glavne živali, je Ledena doba film za vas: Jerry (Paul Walker) je turistični vodnik skupine znanstvenikov na Antarktiki, odgovoren za osem vprežnih psov. Ko pa se bliža nevihta stoletja, evakuirajo bazo. Jerry verjame, da se bodo psi kmalu vrnili ponje, zato osem psov zveže, a nevihta prepreči njihovo vrnitev. Na srečo Jerry razume situacijo in stori vse, kar je v njegovi moči, da reši svoje zveste spremljevalce.

Filmi Ledena doba (Disney+)

Čeprav je bil prvi del filmske serije Ledena doba izdan šokantno dolgo nazaj, leta 2002, se je nemogoče naveličati dogodivščin Sida, Manfreda in Diega – ter psa, ki se neverjetno močno bori za svojo hrano. Pika na i pa je, da ima Ledena doba, za razliko od mnogih filmov, nadaljevanja, ki so vredna ogleda – zato lahko ta nasmejana matineja zajame več večerov, tudi če si ne privoščite takoj filmskega maratona!

Drobne noge (Apple TV)

Prijazni jetiji mirno živijo v svojem varnem in veselem domu. Le ena stvar lahko vrže senco na njihov miren, srečen vsakdan: naletijo na skrivnostne odtise stopal, ki prihajajo od čudnega, neznanega bitja. Toda jeti misli, da pozna rešitev: trdi, da skrivnostno bitje prihaja iz prej neznane vrste z majhnimi nogami, ki živi skrito življenje. Najti ga morda ne bo lahko, a morda se splača – in se odpravi iskat neznano vrsto. Ganljivo sporočilo animiranega glasbenega filma iz leta 2018 bo trajno doživetje tudi za odrasle.