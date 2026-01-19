Občudujte zamrznjeno Donavo na očarljivem zimskem sprehodu

Szigethalom, ki je iz mestnega središča enostavno dostopen z javnim prevozom, je čudovit kraj za sprehod ob Donavi.

Če se želite prijetno sprehoditi ob Donavi na bolj odmaknjenem, manj obiskanem mestu, se odpravite v Szigethalom, kjer se lahko znajdete v pravi zimski pravljični deželi.

Lahko se sprehodite po območju, ki se nahaja le streljaj od Budimpešte, in ko se odpravite na javni pomol, si lahko od blizu ogledate zamrznjeno Donavo, in če imate srečo, lahko celo opazite race, ki se igrajo na obali.

Ráckevei-Soroksári, rokav Donave, ki je poleti hrupen od ljubiteljev vodnih športov, pozimi pa služi kot popolno, mirno zatočišče, je odlična izbira, če potujete z vso družino.

Po raziskovanju obale se lahko ogrejete v eni od restavracij v okolici in obiščete družinski park divjih živali Szigethalmi.

