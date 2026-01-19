Obala jezera, ki prikliče zimsko pravljico, vabi na prijeten sprehod nedaleč od Budimpešte.

Obala jezera, ki je spomladi in poleti okrašena s cvetjem in obdana z angleškim vrtom, ni odlična destinacija le v toplejših mesecih, saj je trenutno potopljena v pravo zimsko pravljico.

Območje, ki se nahaja ob Levu, poleg zgodovinsko pomembne puščavnice Majki Kamalduli, je poleti pravi ribiški raj, v hladnejših mesecih pa idealna lokacija za miren sprehod v slikovitem okolju.

Jezero Majki je bilo ustanovljeno v 18. stoletju kot umetna vodna površina, ki jo je družina Eszterházy razvila kot del okoliškega parka. Jezero obdajajo jokave vrbe, hrasti in močvirske cedre.

Tudi letošnje sneženje ni prizaneslo območju: obala jezera, ki ima že tako edinstveno vzdušje, ponuja neverjeten prizor in ker ni destinacija, ki jo obiskuje veliko ljudi, je idealen kraj za mirno, mirno zimsko napolnitev z energijo.