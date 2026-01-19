Eden največjih evropskih rezervatov divjadi oživi na pustolovski učni poti v bližini prestolnice

Zaključili so skupno pustolovsko učno pot med parkom Pilis in banko OTP, ki vas bo popeljala po rezervatu divjadi Budakeszi, da boste lahko pobegnili vrvežu vsakdanjega življenja v neposredni bližini prestolnice.

Maja sta park Pilis in banka OTP podpisala desetletni sporazum o sodelovanju, v okviru katerega bo prenovljeno 320 hektarjev veliko območje rezervata divjadi Budakeszi. Prvi rezultat tega je 5 kilometrov dolga učna pot OTP z 10 vznemirljivimi postanki, ki je bila odprta decembra in jo je zaradi minimalne višinske razlike enostavno prehoditi tudi družinam.

Pri zasnovi učne poti so bili ekoturistični vidiki prav tako pomembni kot ohranjanje ekoloških vrednot. Zato se pot dotika najbolj posebnih točk območja, kot sta razgledna terasa in kraški grmičevje-gozdni habitati, hkrati pa ustvarja ekološko raznoliko območje, ki je bolj odporno na podnebne spremembe.

Pot predstavlja tudi fascinantno zgodovino rezervata divjadi Budakeszi, ki je bil nekoč drugi največji rezervat divjadi v Evropi. Ogled je obogaten z dodatno digitalno vsebino, ki jo pripoveduje igralec Attila Epres, nagrajenec Marijeve nagrade.

Med načrtovanjem potovanja lahko postaje »obiščete« celo od doma. Več informacij o poti najdete na spletni strani s klikom tukaj.