7 očarljivih vodenih sprehodov za januar, kjer bodo razkrite skrivnosti najlepših stavb prestolnice

Če iščete kulturno sprostitev tudi v hladnem vremenu, izberite enega od najbolj vznemirljivih sprehodov po stavbah prestolnice v januarju in odkrijte zgodbe najlepših stavb Budimpešte!

Hauszmannovi konji

10. in 17. januarja si lahko s pomočjo strokovnega turističnega vodnika ogledate prerojeno stavbo Lovarda. Po škodi, ki jo je povzročila druga svetovna vojna, je Csikósovo dvorišče postalo žrtev kulturnih politik v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zato so bili Lovarda, glavna straža, Stöcklovo stopnišče in klančina porušeni. Na sprehodu lahko spoznate zdaj obnovljene servisne stavbe nekdanje kraljeve palače in dobite vpogled v svet preloma stoletja. Ob vstopu v impozantno stavbo vas bodo pričakali veličastna jahalnica, edinstvena vitraža v barvi »Hausmann green« ter orkester in kraljeva loža: poleg zgodovine stavbe se lahko seznanite tudi z njenimi skrivnostmi v zakulisju, od kleti do podstrešja.

Datumi sprehoda: 10. in 17. januar 2026

Glasba onkraj stekla – Interaktivni ogled stavbe Madžarske glasbene hiše

17. in 21. januarja se lahko z impresivno stavbo Madžarske glasbene hiše seznanite na interaktivnem sprehodu, ki ga vodi Dóra Tápai. Tokrat se lahko pod vodstvom profesionalne učiteljice glasbe sprehodite po notranjosti Glasbene hiše, posebnost sprehoda pa je, da ne govori le o arhitekturi, temveč tudi o glasbenih doživetjih, ki so se v prostoru sanjala. Med spoznavanjem fantastične stavbe Souja Fujimota so v 60 nepozabnih minutah pridobili tudi nekaj glasbenega znanja.

Datumi sprehoda: 17. in 21. januar 2026

Razkošje in tehnologija – Ogled hiše Dugattyús

V januarju bo dvakrat, 17. in 31., svoje skrivnosti razkrila edinstvena stavba v okrožju Margit. Leta 1938 je znamenita hiša Dugattyús pričakala svoje selilce z razkošjem in tehnologijo, kot so ogrevano stopnišče, steklena dvigala, sončna strešna terasa in celo centralni sušilnik perila. Stavbo, ki je danes zaščitena kot spomenik, sta zasnovala Domány in Hofstätter, je naročil pokojninski sklad Weiss Manfréd Companies Recognized in je bila dokončana po najvišjih arhitekturnih standardih tistega časa. Če vas je ta posebna stavba vedno zanimala, kako prenoviti stekleno dvigalo industrijske dediščine, ki je živelo v stenah stavbe, se vam ne splača dolgo čakati na nakup vstopnice!

Datumi sprehoda: 17. in 31. januar 2026

Od Borzne palače do sedeža televizije

Januarja boste imeli večkrat priložnost vstopiti skozi vrata na naslovu Szabadság tér 17 in se hkrati potopiti v vsakdanje življenje borze na prelomu stoletja. A to še ni vse, kar zainteresirane čaka za vrati, saj se udeležencem sprehoda razkrije tudi zlata doba madžarske televizije. Ogled stavbe vam omogoča, da si ogledate preostale vznemirljive podrobnosti sedeža, vstopite lahko v svet blagovne in borzne industrije, nato pa se vam bo prikazal svet programov Híradó, Ki mit tud?, Kapcsoltam, Ablak, Esti mese in Delta. Sprehod med drugim poskuša odgovoriti tudi na vprašanje, kaj je madžarsko televizijo, ki deluje od leta 1957, naredilo tako uspešno, da je vsak dan pred svoje zaslone lahko pospravila povprečno 4–6 milijonov ljudi?

Večkrat januarja 2026.

Knjižnica v palači – Palača v knjižnici

Knjižnica Szabó Ervin v prestolnici vabi radovedneže na vznemirljiv sprehod po stavbi, kjer se lahko v vodenem programu naučimo več o zgodovini palače Wenckheim in knjižnice, ki je našla svoj dom v njenih zidovih. Med programom, ki poteka enkrat mesečno, ob sobotah, si lahko med drugim ogledate notranje prostore čudovite palače v vodenem sprehodu po umetnostni zgodovini. Za naslednji predvideni datum in prijavo se lahko pozanimate po e-pošti na naslov csoportvezetes@fszek.hu.

Sprehod se začne ob vnaprej dogovorjeni uri.

Ogled stavbe v Operni hiši

Januarja se bodo vodeni sprehodi po impresivni Operni hiši začeli trikrat na dan – ob 13.30, 15.00 in 16.30. Med 60-minutnim ogledom stavbe, ki poteka v madžarskem in tujih jezikih, se lahko seznanite s tem, kako se je citadela opernih in baletnih predstav pred nekaj leti ponovno rodila. Ogled stavbe vključuje tudi kratko glasbeno doživetje, v katerem bodo mladi operni pevci nastopili na podestu glavnega stopnišča.

Sprehod se začne trikrat na dan ob .

Veliki zimski sprehod – Dan palač

Program ekipe Korzózz Velünk!, kratki sprehod, ki je občasno zelo uspešen in zanimiv, 31. januarja razkriva skrivnosti najlepših palač prestolnice. V okviru velikega zimskega sprehoda lahko okusite razkošje in sijaj v 60-minutnih sprehodih na različnih lokacijah v mestu od 10. do 15. ure. Na ta dan bodo palače brez izjeme na jedilniku: med kratkim sprehodom lahko spoznate palače na aveniji Andrássy, Schifferjevo vilo, ki velja za skriti zaklad, legendarno palačo New York ter palači Károlyi in Wenckheim.

Datum sprehoda: 31. januar 2026.