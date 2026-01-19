5 zasneženih čudes okoli Budimpešte za nepozaben zimski izlet

Padlo je prvo večje sneženje v letu in najlepši kraji v državi so dobili lepo zimsko preobleko. Izkoristite ta fantastičen prizor in obiščite zasnežene, sanjske pohodniške točke v bližini prestolnice!

Vrh Pilis

Tega razgleda se je nemogoče naveličati: na koncu srednje zahtevnega pohoda, ki ga lahko opravite v 2-3 urah, vas bo pričakala čudovita panorama na vrhu Pilis. Tudi pohodniških poti ne bo manjkalo: na vrh se lahko približate iz Pilisszentkereszta in Pilisszántója, od koder lahko zavijete na Pot puščavnikov ali Palosovo pot. Če iščete več razglednih točk, si oglejte bližnji razgled Bolgod Özséb ali razgledno točko pod vrhom Pilis! Izlet je vsekakor priporočljiv s pohodniško opremo, zaradi sneženja pa ni odveč razmisliti o tem, da bi si oblekli več plasti oblačil.

Dömörkapu, Szentendre

Čeprav Szentendre v prvi vrsti poznamo po slikovitem, tlakovanem mestnem jedru, lahko v bližini najdemo fantastične naravne vrednote. Na primer, Dömör-kapu se nahaja na obrobju mesta, kjer lahko najdete čudovit, zamrznjen slap, ki pozimi ponuja dih jemajoč razgled. Ta cilj je enostaven tudi za obisk z otroki, saj lahko med sprehodom po okolici pričakujete le manjše razlike v višini. Če ste utrujeni, se lahko ogrejete v bližnji kavarni – vendar upoštevajte, da je počivališče odprto le ob vikendih.

Dobogó-kő

Če iščete bolj naporen pohod, se lahko po občudovanju Dömörkapuja odpravite proti Dobogó-kő, katerega zasnežena pokrajina in svež, čist zrak vas zagotovo ne bosta razočarala. Druga prednost ene izmed priljubljenih pohodniških destinacij v državi je, da lahko izbirate med lažjimi ali težjimi, daljšimi razdaljami, odvisno od vaše pripravljenosti – vendar ne boste zgrešili, če ste na kraj prišli le zaradi sankališča in snežne bitke. Ne glede na to, kako se boste odločili, se na koncu ture obvezno spočijte v turistični hiši, kjer se lahko ogrejete s hrano, kuhano v kotlu.

Pilisjászfalu

Čudovito panoramo lahko najdete tudi v Pilisjászfalu, ki se nahaja približno uro vožnje od Budimpešte. Najbolj priljubljena pohodniška destinacija v vasi je nedvomno dolgo zaprt, zdaj prosto dostopen apnenčev kamnolom Nagy-Somlyó, ki je visok le 366 metrov, in z njegovih različnih nivojev se pred vašimi očmi odpira vse bolj impresiven razgled. Čeprav do vrha ne vodi nobena označena turistična pot, vam pri iskanju poti pomaga več oznak, ki se začnejo ob vznožju gore. Ta zimska izletniška točka je zaradi lahkih pobočij kot nalašč za vikend z otroki, poleg tega pa vam tukaj ni treba skrbeti za gnečo.

Normafa

Območje Normafe je nepozabna zimska destinacija za zasnežen vikend, saj očara vsakogar s svojimi fantastičnimi tekaškimi in sankaškimi progami ter čudovitimi razglednimi točkami. Če ste tudi vi oklevali, ko ste letos v zadnjem trenutku poskušali kupiti sani, brez skrbi: na kraju samem si jih lahko tudi izposodite, kar vam bo omogočilo uro in pol drsenja. Če bi se raje odpravili na pohod, se lahko do razgledne točke Erzsébet sprehodite v pol ure. Zaradi domnevno velikega zanimanja se ob koncu tedna ne splača ukvarjati z avtomobilom, saj vas bo javni prevoz pripeljal tako s trga Széll Kálmán kot s trga Boráros.