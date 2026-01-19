12 nepozabnih doživetij ob Blatnem jezeru, ki je čarobno tudi pozimi

Območje Blatnega jezera se splača obiskati tudi pozimi, saj vas čakajo številni kulturni in gastronomski programi ter osvežilna doživetja v bližini narave.

Vznemirljivi gastronomski programi in vznemirljive raziskave v Arboretumu Folly

Pet hektarjev velik Arboretum Folly, rajski vrt Blatnega jezera, vas čaka z nepozabnimi doživetji tudi pozimi. Sprehodite se med zimzelenimi borovci, nato pa se odpravite do razglednega stolpa s čudovito panoramo. 31. januarja se lahko udeležite vesele vinske večerje v družinski restavraciji vrta, zavitega v temo, kjer vas bodo pričakali prijetni luči, bogati zimski okusi in odlična vina. Na valentinov vikend lahko ob svečah poskusite meni Gastrohegy, v soboto pa se lahko udeležite romantičnega vrtnega programa. V igri Razišči norost lahko sledite sledi skrivnostnih smrti med raziskovanjem najlepših krajev v arboretumu.

Tržnica Liliomkert // Káptalantóti

Kot v preostalem delu leta je tudi tržnica Liliomkert na prostem v Káptalantótiju pozimi odprta vsako nedeljo in jo morate obiskati, če obiščete Blatno gorovje že zaradi edinstvenega vzdušja. Vendar pohitite: prijazna tržnica je odprta le do druge ure popoldne, a na veselje zgodnjih vstajalcev vas že od sedme ure zjutraj čakajo nasmejani prodajalci in ročno izdelani izdelki, izdelani s srcem in dušo. Najlažji način za dostop do lokacije z avtomobilom je po cesti, ki vodi do Zánke, tržnica pa ima brezplačno parkiranje.

Nepozabni programi v Veszprému

Začetek leta v mestu kraljic ne bo minil brez posebnosti, saj vas ves januar čakajo senzacionalni koncerti, gledališke predstave, razstave in družinski programi. Poleg prestolnice bo Veszprém obiskal tudi Mednarodni festival dokumentarnega filma v Budimpešti, v okviru katerega se lahko udeležite nepozabnih filmskih projekcij in okroglih miz, tiste, ki prihajajo z otroki, pa bo morda zanimala predstava Podstrešje ali Robin Hood. Prav tako bo na sporedu program za Dan madžarske kulture: 22. januarja se boste lahko udeležili čudovitega odprtja razstave in koncerta klasične glasbe v stavbi Agora.

Fény Szili // več lokacij (11. januar 2026)

V nedeljo, 11. januarja, bo odpeljal poseben vlak: Fény Szili, odet v praznične lučke, bo z budimpeštanske železniške postaje Déli odpeljal dvakrat, ob 5.30 in 16.30, prvič v smeri Nagykanizse, popoldne pa v smeri Keszthelyja. Čarobni svetlobni vlak, osvetljen s tisoči LED lučk in okrašen s 600 metri svetlobnih nizov, bo tudi sredi sivega januarja vrnil peneče vzdušje prazničnih luči. Če vam lani ni uspelo ujeti vlaka, ga vsekakor pospremite na njegovi zadnji vožnji sezone – ta prizor bo zagotovo pritegnil majhne otroke, ki so ljubitelji vlakov!

Zimske dogodivščine v gradu Kinizsi (od 15. januarja 2026)

Od sredine januarja lahko grad Kinizsi, ki se nahaja v osrčju Blatnega gorovja, ponovno obiščete vsak teden od četrtka do nedelje. Grad ponuja veliko doživetij, ki presegajo zgodovinski spomenik: po predhodnem dogovoru lahko najmlajši poslikajo ščit, sodelujejo v pustolovskih igrah in preizkusijo viteško orožje ter lokostrelstvo, starejši pa se lahko med očarljivimi vodenimi ogledi seznanijo z fascinantno zgodovino gradu. Na koncu pustolovščine se lahko v grajski kapeli celo fotografirate v pristni plemiški ali viteški opravi!

Italijanski vikend v Tihanyju (16.–18. januar 2026)

Ob svetovnem dnevu italijanske kuhinje se bosta združila dva najboljša gastronomska kraja v Tihanyju: Vila Pisky, ki je sicer pozimi zaprta, se bo za štiri dni preselila v kuhinjo elegantne restavracije Echo. Sodelovanje je seveda kronano z časovno omejenim menijem: poleg klasik, kot so bogato pripravljena zelenjavna juha minestrone, kremasti špageti carbonara ali nebeški tiramisu, lahko poskusite tudi rižoto Ossobuco z gremolato in žafranom. Bolj okusnega sodelovanja si ne bi mogli zamisliti!

Ogled mesta z baklami v Hévízu (16. januar, 20. februar 2026)

Čaka vas fantastičen brezplačen ogled mesta na bregovih vročega jezera in reke Hévíz, med katerim boste odkrili, kako divje romantičen kraj je bil nekoč močvirski svet in kako je po zaslugi družine Festetics nastala prijazna soseska, ki jo poznamo danes. Med svetlobo bakel, žuborenjem vode in skrivnostnimi zvoki večernega gozda lahko doživite, kakšne bi bile razmere v grapah brez ulične razsvetljave in asfaltiranih cest. A vznemirjenja se tu ne končajo: lahko poslušate anekdote o lokalnih izobčencih in pokukate v temni svet gostiln. Prijava je obvezna, ogled pa je omejen na največ 20 oseb.

Noč drsanja // več lokacij (17. januar 2026)

Letos bo 17. januarja potekal priljubljen dogodek ljubiteljev zimskih športov, Noč drsanja, na katerem vas čakajo desetine drsališč in ledenih površin po vsej državi z edinstvenimi programi, ledeno diskoteko in odličnimi presenečenji. Seveda pa območje Blatnega jezera ne sme izostati iz nočnega praznovanja: v večernih urah lahko zagotovo drsate v Balatonboglárju, Fonyódu in Szigligetu. Splača se obiskati tudi ledeno areno Veszprém: tukaj se lahko celo udeležite hokejskih nalog in posebnega žrebanja nagrad.

Vikend snežakov v zgodovinskem gledališču // Keszthely (17.–18. januar 2026)

17. in 18. januarja se bo v zgodovinskem gledališču gradu Festetics v Keszthelyju vse vrtelo okoli snežakov. Med celodnevnim programom lahko malčki izdelujejo snežake iz vatiranih kroglic in kartona ali pa vesele zimske figure celo slikajo na kamenčke, medtem ko poslušajo zimske pravljice. Aktivnih dogodivščin ne bo manjkalo: poleg notranjega tobogana in napihljivega gradu se lahko udeležite tudi vznemirljive igre iskanja. Na dogodku ne sme manjkati ledeno bleščeča tetovaža in najljubši snežak Olaf! Če se utrudite, se ogrejte z božansko penasto vročo čokolado iz kavarne!

Viteški turnir na gradu Sümeg (20., 23. in 24. januar 2026)

Viteški turnirji na gradu Sümeg so priljubljeni po vsej Evropi, kar ni čudno: predstavo odpre španski konjski vrtiljak, sledi mongolski konjski akrobatski show. Sledi turnir v viteškem turnirju, zvest srednjeveškim običajem, ki vključuje demonstracijo orožja, lokostrelstvo in sabljanje. Če želite resnično kar najbolje izkoristiti svojo srednjeveško izkušnjo, ne pozabite združiti obiska z veličastno srednjeveško pojedino, kjer si lahko med drugim privoščite kolačke, pečene v pepelu, hrustljave gosje krače, cel pečen krompir in krvavico.

Velika zabava s kuhanim vinom // Zamárdi (31. januar 2026)

Konec januarja se lahko v Zamárdiju udeležite družinam prijazne zabave s kuhanim vinom: gastronomski dogodek obljublja pravo skupnostno doživetje, kjer je poudarek na skupnih pogovorih in dobri družbi. Morda ni naključje, da si lahko za majhno plačilo privoščite tople napitke, ki jih ponuja vinarna Katona. Med razstavljavci bodo pekarna Faya, pivovarna Helka in keramika Békés Andrea. Zvečer bo nastopil Blokk Duo, otroci pa se bodo lahko zabavali na drsališču in izdelovanju karnevalskih mask.

Vincencijeva klavnica in zakol prašiča na dan svetega Vincencija v Kishegyju (31. januar 2026)

Vinarna in gostišče Pócz v Balatonlelleju že več kot deset let organizira tradicionalno serijo programov za dan svetega Vincencija. Pojedina se začne zjutraj z alkoholnimi pijačami za začetek dneva in obilnim zajtrkom po skupnem zakolu prašiča v Kishegyju. Nato se lahko odpravite v vinograd, kjer lahko poskusite napovedati, kakšna bo letošnja letina. Dan se zaključi s skupno večerjo in Vincencijevim plesom. Če ne ostanete cel dan, ne skrbite: programe si lahko ogledate ločeno.